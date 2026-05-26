El pleno del Congreso de la Ciudad de México expidió, por unanimidad, la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Esta nueva norma, que fue enviada a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial, tiene 83 artículos y siete artículos transitorios, y era una ley secundaria constitucional que estaba pendiente desde diciembre de 2023.

Debido a esta omisión, activistas y padres de familias acudieron al Poder Judicial a ampararse para exigir su aprobación. El juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a Silvana Carranza Navarro por la omisión legislativa en este tema, y le pidió al Congreso local cumplir con esta obligación, a más tardar, en el primer periodo ordinario de 2026, es decir, antes del 31 de mayo.

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¿Qué establece la Ley de Cuidados?

La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México establece, entre otras cosas, que el presupuesto destinado al sistema público de cuidados deberá ser progresivo, es decir, incrementarse año con año. “Las asignaciones presupuestarias para los servicios públicos de cuidados deberán reflejarse en un anexo transversal al Presupuesto de Egresos de la Ciudad para cada ejercicio fiscal”.

El objetivo de esta norma es garantizar el ejercicio universal, progresivo, indivisible e interdependiente del derecho humano al cuidado en sus tres dimensiones, que incluyen el derecho a recibir cuidados, a brindar cuidados y al autocuidado. Asimismo, se establecen los principios, ejes y estrategias que guiarán la implementación del Sistema de Cuidados; y se busca reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajos de cuidado, con especial énfasis en los realizados preponderantemente por mujeres.

También se crea una Junta del Sistema de Cuidados, una Secretaría Ejecutiva, y se da un plazo de 180 días para aprobar el Programa Especial de Cuidados, el cual deberá contener, entre otras cosas, diagnósticos diferenciados integrales con enfoque territorial a fin de promover la integración de la información estadística y georreferenciada para identificar la demanda y la oferta de servicios de cuidado en los distintos territorios de la Ciudad.

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De igual forma, esta ley crea centros de cuidado para la población infantil, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, y para personas en situación de calle.

Diputados celebran aprobación

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Inclusión y Bienestar Social, Víctor Varela, aceptó que será complicado llegar a la meta de garantizar el derecho a los cuidados, “pero ya hemos empezado. Esta iniciativa propone cosas muy puntuales e innovadoras, el que el presupuesto nunca pueda ser igual al año anterior, siempre debe de irse aumentando, esto nos habla de que nunca nadie lo va a poder disminuir”.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, precisó que esta reforma no es solamente un trámite administrativo o legislativo, sino un acto de justicia social, igualdad y de reconocimiento para millones de personas “que durante décadas han sostenido la vida cotidiana, desde el trabajo invisible de los cuidados”.

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La diputada del PAN Lizzette Salgado precisó que esta Ley les deja tres lecciones importantes: que sí pueden construir consensos, que la participación ciudadana no retrasa las decisiones públicas, y que hoy saldan una deuda que tenían pendiente desde hace varios años con la Ciudad de México.

“En 2017 nuestra Constitución reconoció el derecho al cuidado y mandató la construcción de un Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México. Sin embargo, ese mandato permaneció pendiente durante años, fue incluso necesaria la intervención de la Corte para recordarnos la obligación de concluir este proceso legislativo. Por eso vale la pena decirlo con claridad: hoy no estamos creando un derecho nuevo, estamos cumpliendo una responsabilidad constitucional que la Ciudad tenía pendiente”, argumentó.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, destacó que esta reforma tiene rostro de mujer, que no es perfecta, y que, por desgracia, no les va a cambiar la vida de la noche a la mañana. “Pero sí es una ruta para poder hacerlo porque esta ley pone, por primera vez, sus historias al frente, dejan de ser privadas para ponerlas en lo público y, aunque parezca poco, cambia todo”.

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Tania Larios, del PRI, mencionó que esta Ley también es de las activistas, pues pelearon contra corriente y decidieron no callar ante la omisión legislativa. “Gracias a las notificaciones de ordenamientos judiciales para las personas que impusieron amparos, este Congreso está dictaminando en la fecha límite que tenía para hacerlo”.

Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que el Sistema de Cuidados es esperanza y representa oportunidades. “Significa tiempo libre, significa descanso, significa voltear a ver y poner en el centro a quien ha sido históricamente invisible, significa reconocer que hoy el 30% de la economía de nuestra Ciudad la sostienen las personas cuidadoras.

Tras su aprobación, activistas y diputados gritaron a coro “sí se pudo, sí se pudo”.

LL