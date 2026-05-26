En 1986, México vivía uno de los momentos más importantes de su historia deportiva con la Copa Mundial de Futbol. Mientras estadios como el Azteca se llenaban para ver jugar a Diego Maradona y el país se recuperaba de un momento trágico como el terremoto de 1985, otra historia comenzaba de forma silenciosa: la llegada de Microsoft al país.

En medio de este contexto, la compañía abrió oficialmente operaciones en el país con un pequeño equipo de apenas cinco personas. Al frente estaba Felipe Sánchez, quien con solo 24 años se convirtió en el primer empleado de Microsoft México.

“México era un país importante en tecnología y economía. Microsoft veía una oportunidad enorme de negocio y por eso decidió invertir aquí”, recordó Felipe Sánchez en una rueda de prensa durante la celebración por los 40 años de la empresa en el país.

Microsoft celebra 40 años en México. Imagen: Paloma Vega

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Los inicios de Microsoft en México

La escena tecnológica de aquellos años era muy distinta a la actual. El software se distribuía en cajas físicas con disquetes y manuales impresos, mientras que conceptos como computación empresarial o contratos corporativos apenas comenzaban a desarrollarse en México.

"Vendíamos físicamente las cajas con disquetes uno por uno. Incluso separábamos los manuales para importarlos aparte y reducir costo"”, contó Sánchez al recordar cómo operaba la industria tecnológica en los años ochenta.

El crecimiento de la compañía fue acelerado. Entre 1987 y 1989, Microsoft México pasó de una operación pequeña a convertirse en uno de los mercados con mayor crecimiento para la empresa a nivel internacional. Incluso, el equipo mexicano obtuvo un reconocimiento mundial por cerrar contratos corporativos en una época donde ese modelo prácticamente no existía en el país.

Pero uno de los mayores retos no era tecnológico, sino cultural. En aquellos años, la piratería de software era una práctica común y muchas personas no entendían por qué debían pagar por programas de computadora.

“La gente pensaba que copiar software no tenía nada de malo. Ahí la prensa también ayudó muchísimo a transmitir que había propiedad intelectual y un valor detrás del software”, explicó.

La relación con distribuidores y desarrolladores también fue clave para expandir el negocio. Según Sánchez, Microsoft entendió desde sus primeros años que necesitaba construir una red sólida de aliados tecnológicos para crecer en México.

"Microsoft no sería lo que es hoy sin sus canales y partners", aseguró.

Microsoft celebra 40 años en México. Imagen: Paloma Vega

Cuatro décadas de evolución

Cuatro décadas después, la conversación ya no gira alrededor de disquetes o computadoras personales. Ahora, Microsoft apuesta por inteligencia artificial, nube y automatización como los motores de la siguiente transformación tecnológica.

"Pasamos de la PC a internet, luego a la movilidad y ahora a la inteligencia artificial", señaló Rafael Sánchez Loza, presidente y director general de Microsoft México.

Actualmente, la empresa impulsa herramientas basadas en IA como Copilot y Azure AI, además de inversiones en infraestructura tecnológica y centros de datos en México. La compañía también asegura que el país se ha convertido en un punto estratégico para operaciones globales y desarrollo de talento.

Para Microsoft, el reto de los próximos años ya no será solamente digitalizar empresas, sino lograr que las personas adopten la inteligencia artificial como parte de su vida cotidiana y profesional.

"Lo que se ha mantenido durante estos 40 años es la innovación y la capacidad de transformarse constantemente", concluyó Sánchez Loza.

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