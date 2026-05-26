WhatsApp, además de servirnos como vía de comunicación, también cuenta con diversas funciones para guardar fotos, videos, audios y documentos.

Y aunque resulta funcional, este mismo tipo de archivos suelen consumir gran parte del espacio de almacenamiento, lo que puede provocar que la aplicación se ralentice.

Sin embargo, existe una herramienta con la que puedes arreglarlo. ¿Quieres aprender a usarla? En Techbit te lo explicamos.

Los archivos multimedia ocupan gran parte del almacenamiento en WhatsApp. Foto: Unsplash

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¿Cómo hacer que WhatsApp funcione más rápido?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, para que la app funcione correctamente debes asegurarte de que el teléfono tenga suficiente espacio de almacenamiento.

Pero si necesitas liberar memoria, puedes comenzar eliminando los archivos multimedia pesados, los chats que ya no te sirven y los documentos innecesarios que envías o recibes por la aplicación.

Los pasos son:

Toca “Ajustes” o tu foto del perfil.

Ve a “Almacenamiento y datos”.

Selecciona “Administrar almacenamiento”.

Borra las fotos, videos, documentos y audios inútiles.

En la parte superior de la pantalla podrás ver la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en tu dispositivo. Posteriormente, tienes que seleccionar un chat y eliminar los archivos que más espacio ocupan.

Otro método es administrar el almacenamiento directamente desde un chat, solo sigue estos pasos:

Entra a cualquier chat.

Toca el nombre del chat.

Oprime “Administrar almacenamiento”.

Borra las fotos, videos, documentos y audios inútiles. También cerciórate de eliminar los duplicados.

¡Listo! Con estos pasos podrás recuperar espacio y evitarás que tanto tu celular como tu aplicación estén lentas.

Para recuperar espacio en tu celular, no es necesario eliminar los chats. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar que los archivos multimedia se descarguen automáticamente?

Un dato importante que debes saber es que WhatsApp puede guardar automáticamente los archivos multimedia que envías o recibes. Dicha función está activada de manera predeterminada, lo que puede llenar la memoria sin que te des cuenta.

Para evitarlo, haz este paso a paso:

Android

Toca el ícono más opciones (tres puntos verticales).

Ve a “Ajustes”

Selecciona “Chats”.

Desactiva la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

iOS

Toca “Configuración”.

Ve a “Chats”.

Desactiva la opción “Guardar en Fotos”.

Si desactivaste esta opción, puedes volver a activarla en cualquier momento para que la aplicación descargue automáticamente las fotos, audios y videos.

WhatsApp guarda muchas funciones secretas que te permiten administrarla mejor y personalizarla según tus necesidades. Cuéntanos, ¿ya conocías esta herramientas?

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