Techbit | 25-05-26 | 08:00 | Francisco Osorio |

Tras dos meses de trabajar en la actualización iOS 26.5, Apple por fin la ha lanzado recientemente en dispositivos actuales y desfasados de , iPad y Mac.

Con esta versión, los equipos de la compañía americana tendrán mejores funciones de seguridad, sistema y diseño, dependiendo de su modelo, pero ¿qué ofrece esta actualización?, ¿tu iPhone es compatible con ella?

¿Qué ofrece esta actualización?, ¿tu iPhone es compatible con ella?

iOS 26.5 ha llegado con hasta 50 parches de seguridad. Foto: Unsplash
¿Qué novedades trae iOS 26.5 a los dispositivos Apple?

De acuerdo con la empresa liderada por Tim Cook, la actualización iOS 26.5 ha llegado para cerrar con broche de oro la versión 26 de los iPhone y recibir con todo al tan esperado iOS 27.

Debido a eso, Apple pretende con iOS 26.5 corregir defectos en sus modelos más actuales y mantener en buen estado a otros más que fueron lanzados desde hace casi 6 años.

Esta actualización en cuanto a seguridad, ofrece hasta 50 parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades de ciberataques y otras amenazas cibernéticas como, por ejemplo, fallos en WebKit que podían permitir la ejecución de códigos maliciosos. Además, protegen operaciones minuciosas como la transferencia de datos.

Hablando del sistema y otras funciones, esta versión ha integrado anuncios en Apple Maps para mostrarte sitios de interés de acuerdo con tu ubicación; también, ofrece nuevas opciones de compra en App Store y opciones de mensajería avanzada RCS entre iPhone y Android.

Finalmente, en cuanto al diseño de continúa con el efecto Liquid Glass a pesar de no haber sido del agrado de los usuarios, sin embargo, la actualización agrega novedades en cuanto a la personalización de colores, efectos como el Pride Luminance en honor a la comunidad LGBTQ+ y una pantalla de bloqueo renovada con widgets más amigables.

Consulta si tu iPhone ha recibido iOS 26.5 y descárgala manualmente. Foto: Unsplash
¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26.5?

A partir del pasado 12 de mayo, estos dispositivos han recibido la actualización iOS 26.5:

Celulares

  • iPhone 11 y 11 Pro Max
  • iPhone SE segunda y tercera generación
  • iPhone 12 y 12 Mini
  • iPhone 12 Pro y Pro Max
  • iPhone 13 y 13 Mini
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14 y 14 Plus
  • iPhone 14 Pro y Pro Max
  • iPhone 15 y 15 Plus
  • iPhone 15 Pro y Pro Max
  • iPhone 16 y 16 Plus
  • iPhone 16 Pro Max y 16e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro y Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 17e

iPad

Estos equipos recibieron la versión iPadOS 26.5:

  • iPad Air 4
  • iPad Air 5
  • iPad Air 6 (M2)
  • iPad Pro

Mac

Estos dispositivos recibieron la versión macOs 26.5, conocida como macOS Tahoe 26.5:

  • iMac: Modelos de 2020 y posteriores.
  • MacBook Air y MacBook Pro: Modelos con chip Apple de 2020 y posteriores.
  • Mac mini: Modelos de 2020 y posteriores.
  • Mac Studio: Modelos de 2022 y posteriores.
  • Mac Pro: Modelos de 2019 y posteriores.
Aprovecha la actualización iOS 26.5 antes de que la versión 27 llegue. Foto: Unsplash
¿Cómo actualizar tu iPhone con iOS 26.5?

¿Tu iPhone está en el listado anterior? Si es así, la actualización de iOS 26.5 podría instalarse automáticamente, de lo contrario, procede a descargarla con el siguiente paso a paso:

  • Ve a Configuración y entra en “General”.
  • Ingresa en “Actualización de software”.
  • Consulta las novedades en “Actualizar iOS en el iPhone” y oprime “Descargar”.

Sumérgete en las novedades que Apple ha integrado en esta actualización y sácale el mejor provecho. ¿Tu ya la recibió?

