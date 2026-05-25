Tras dos meses de trabajar en la actualización iOS 26.5, Apple por fin la ha lanzado recientemente en dispositivos actuales y desfasados de iPhone, iPad y Mac.
Con esta versión, los equipos de la compañía americana tendrán mejores funciones de seguridad, sistema y diseño, dependiendo de su modelo, pero ¿qué ofrece esta actualización?, ¿tu iPhone es compatible con ella?
¿Qué novedades trae iOS 26.5 a los dispositivos Apple?
De acuerdo con la empresa liderada por Tim Cook, la actualización iOS 26.5 ha llegado para cerrar con broche de oro la versión 26 de los iPhone y recibir con todo al tan esperado iOS 27.
Debido a eso, Apple pretende con iOS 26.5 corregir defectos en sus modelos más actuales y mantener en buen estado a otros más que fueron lanzados desde hace casi 6 años.
Esta actualización en cuanto a seguridad, ofrece hasta 50 parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades de ciberataques y otras amenazas cibernéticas como, por ejemplo, fallos en WebKit que podían permitir la ejecución de códigos maliciosos. Además, protegen operaciones minuciosas como la transferencia de datos.
Hablando del sistema y otras funciones, esta versión ha integrado anuncios en Apple Maps para mostrarte sitios de interés de acuerdo con tu ubicación; también, ofrece nuevas opciones de compra en App Store y opciones de mensajería avanzada RCS entre iPhone y Android.
Finalmente, en cuanto al diseño de iPhone continúa con el efecto Liquid Glass a pesar de no haber sido del agrado de los usuarios, sin embargo, la actualización agrega novedades en cuanto a la personalización de colores, efectos como el Pride Luminance en honor a la comunidad LGBTQ+ y una pantalla de bloqueo renovada con widgets más amigables.
¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26.5?
A partir del pasado 12 de mayo, estos dispositivos iPhone han recibido la actualización iOS 26.5:
Celulares
- iPhone 11 y 11 Pro Max
- iPhone SE segunda y tercera generación
- iPhone 12 y 12 Mini
- iPhone 12 Pro y Pro Max
- iPhone 13 y 13 Mini
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 y 14 Plus
- iPhone 14 Pro y Pro Max
- iPhone 15 y 15 Plus
- iPhone 15 Pro y Pro Max
- iPhone 16 y 16 Plus
- iPhone 16 Pro Max y 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro y Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 17e
iPad
Estos equipos recibieron la versión iPadOS 26.5:
- iPad Air 4
- iPad Air 5
- iPad Air 6 (M2)
- iPad Pro
Mac
Estos dispositivos recibieron la versión macOs 26.5, conocida como macOS Tahoe 26.5:
- iMac: Modelos de 2020 y posteriores.
- MacBook Air y MacBook Pro: Modelos con chip Apple de 2020 y posteriores.
- Mac mini: Modelos de 2020 y posteriores.
- Mac Studio: Modelos de 2022 y posteriores.
- Mac Pro: Modelos de 2019 y posteriores.
¿Cómo actualizar tu iPhone con iOS 26.5?
¿Tu iPhone está en el listado anterior? Si es así, la actualización de iOS 26.5 podría instalarse automáticamente, de lo contrario, procede a descargarla con el siguiente paso a paso:
- Ve a Configuración y entra en “General”.
- Ingresa en “Actualización de software”.
- Consulta las novedades en “Actualizar iOS en el iPhone” y oprime “Descargar”.
Sumérgete en las novedades que Apple ha integrado en esta actualización y sácale el mejor provecho. ¿Tu iPhone ya la recibió?
