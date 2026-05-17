La competencia en tecnología móvil en México no solo se está jugando en smartphones. Ahora, el terreno del audio inalámbrico y las tablets también se ha convertido en un espacio clave para las marcas que buscan diferenciarse por diseño, inteligencia artificial (IA) y experiencia de uso.

Bajo esa lógica, Realme presentó oficialmente los nuevos Buds Air8 y la Pad 3 5G, dos dispositivos con los que la firma busca reforzar su ecosistema.

Durante la presentación, se puso el foco en la experiencia de ambos productos, desde los acabados hasta las funciones impulsadas por IA. En el caso de los audífonos, el diseño fue uno de los elementos centrales.

“Seguimos con esta colaboración con un diseñador de talla mundial”, explicó Erwin Santiago, head of marketing y comercial para Centroamérica y PR manager para México de Realme.

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El ejecutivo destacó que los nuevos Buds Air8 incorporan un case metálico desarrollado junto al diseñador japonés Naoto Fukasawa que está disponible en tres colores: Master Gold, Master Grey y Master Purple.

Audio con IA y cancelación de ruido

Los nuevos Realme Buds Air8 llegan con una cancelación activa de ruido de hasta 55 decibeles que busca competir en el segmento premium, según la compañía.

“Tener la mejor cancelación de ruido del segmento”, afirmó Santiago durante el evento.

Además, los audífonos incorporan herramientas de IA orientadas a la traducción y comprensión de conversaciones en otros idiomas. De acuerdo con la marca, los usuarios podrán escuchar conversaciones sin necesidad de realizar traducciones manuales desde otra aplicación.

La integración de IA en accesorios personales refleja una tendencia creciente dentro de la industria tecnológica, donde funciones antes reservadas para smartphones ahora comienzan a extenderse hacia dispositivos de uso cotidiano como audífonos y otros wearables.

La tablet está diseñada para ofrecer una experiencia más cómoda. Foto: Realme

Una tablet pensada para entretenimiento y movilidad

La segunda gran apuesta fue la Realme Pad 3 5G, una tablet enfocada en productividad ligera y consumo multimedia. El dispositivo incorpora una pantalla 2.8K, diseñada para ofrecer una experiencia más cómoda tanto en lectura como en visualización de contenido.

“Nos va a dar una visualización inmersiva, una lectura más cómoda”, explicó Santiago.

La tablet también integra una batería de 12 mil 200 mAh que, según la compañía, puede ofrecer más de 16.7 horas de reproducción de video. A esto se suma conectividad 5G y un diseño ligero de apenas 6.6 mm de grosor y 578 gramos de peso.

“Como debe de ser para un Pad, un diseño cómodo, para que puedas llevarla a cualquier lugar para vivir tu día”, comentó Santiago.

Con este lanzamiento, Realme busca ampliar su presencia en el mercado mexicano más allá de los teléfonos inteligentes, apostando por un ecosistema donde audio, entretenimiento y conectividad se integren en la rutina diaria de los usuarios.

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