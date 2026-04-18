México cuenta con un nivel de inglés superior al de otras regiones pero enfrenta desafíos como el estancamiento en niveles intermedios porque muchos estudiantes logran un nivel B1 o B2 y pueden mantener conversaciones básicas, pero carecen de la confianza y la precisión necesarias para interactuar de forma fluida y profesional.

Lo anterior lo informó Connor Zwick, CEO de Speak, durante el lanzamiento de la plataforma en México, la aplicación de aprendizaje de idiomas basada en inteligencia artificial (IA) y enfocada en la fluidez conversacional.

El ejecutivo explicó que la falta de práctica conversacional es uno de los principales obstáculos para los estudiantes de inglés, debido a la dificultad para encontrar con quién practicar el habla de forma constante.

“Hablar es una habilidad única que requiere interacción frecuente, algo que no se soluciona únicamente consumiendo películas o memorizando gramática”, mencionó Zwick.

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En este sentido, el tutor de IA de Speak está diseñado para mantener conversaciones en tiempo real, ayudando a los usuarios a ganar confianza mediante la práctica y no la memorización. Esta aplicación ha superado los 15 millones de descargas en más de 40 países desde 2016 y cuenta con el respaldo de compañías como OpenAI Startup Fund y Accel.

“Cada avance en inteligencia artificial mejora de forma significativa la experiencia de aprendizaje en Speak, y estamos entrando a México en un punto de inflexión. La visión siempre ha sido ofrecer a cada usuario un tutor personal que lo guíe, anticipe sus dificultades y lo impulse en tiempo real. Lo que ha cambiado es la velocidad a la que la tecnología nos permite lograrlo”, señaló Andrew Hsu, CTO y cofundador de Speak.

Otros retos para que los mexicanos puedan aprender idiomas son económicos y emocionales, porque implica contratar tutores humanos o asistir a escuelas, lo cual resulta costoso, difícil de programar y genera vergüenza o miedo a equivocarse.

En el caso Speak tiene dos modalidades de suscripción, una Premium con acceso ilimitado a los cursos y materiales de 199 pesos al mes o 999 pesos al año. Mientras que la opción Premium Plus incluye agrega lecciones personalizadas con IA sin límite y sesiones de retroalimentación “Made for You” basadas en los errores del usuario. Esta versión tiene un precio de 399 pesos al mes o 2 mil 399 pesos al año.

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Connor Zwick, Ian Hathaway, Andrew Hsu y Colton Gyulay, directivos de Speak en la presentación de la app. Foto: Speak

Un método de aprendizaje diferente

Durante la presentación de la plataforma, Connor Zwick habló de los beneficios del método “Aprender, Practicar y Aplicar” para enfocarse directamente en la fluidez oral. Al respecto, dijo que el sistema se basa en un ciclo pedagógico de tres pasos impulsado por IA.

El primer paso (“Aprender”) consiste en ofrecer palabras y frases de alta frecuencia del lenguaje cotidiano a través de lecciones en video fáciles de digerir. En esta etapa, al usuario se le proporciona el contexto necesario y elementos culturales para entender cómo se usa el idioma realmente.

El segundo paso (“Practicar”) motiva al estudiante a hablar en voz alta constantemente desde los primeros cinco minutos de uso. Mediante ejercicios de repetición, el usuario interioriza los patrones del idioma para lograr que el habla se vuelva automática.

Finalmente, el último paso (“Aplicar”) es la clave de este sistema con la simulación de escenarios conversacionales abiertos con personajes de IA. Aquí, el usuario es desafiado a generar el idioma por su propia cuenta, lo cual consolida verdaderamente la retención y la fluidez.

Speak, con la ayuda de la IA, emula a los mejores profesores del mundo y ayuda a eliminar el miedo a hablar, al ofrecer un entorno privado, libre de juicios y disponible en todo momento en el teléfono móvil. Además, la aplicación proporciona coaching y retroalimentación instantánea de alta calidad, adaptando las lecciones a los errores y metas específicas de cada estudiante.

Opción para empresas

Connor Zwick, mencionó que existe una versión de Speak para usuarios y otra para empresas, esta última permite a las compañías ofrecer capacitación a sus empleados, evaluar su nivel y monitorear el avance a través del uso de la aplicación.

“En mercados como Corea del Sur, nuestro éxito con consumidores impulsó de forma natural el crecimiento en empresas. Los usuarios que disfrutaban Speak empezaban a pedirlo como beneficio, generando una fuerte demanda desde las organizaciones”, explicó Zwick.

Indicó que en México están construyendo ese ciclo desde el inicio. La adopción en consumidores genera reconocimiento y confianza, lo que facilita atraer clientes empresariales. Al mismo tiempo, las implementaciones en empresas llegan a cientos de empleados, quienes pueden convertirse en usuarios individuales. A la fecha, empresas como GFT Technologies y la escuela EBC utilizan Speak.

Speak ha colaborado con OpenAI tanto como inversionista como socio tecnológico, con una visión compartida sobre el papel de la IA en la transformación del aprendizaje de idiomas. Esta relación ha incluido acceso a modelos avanzados, así como colaboración técnica y acompañamiento continuo, concluyeron los ejecutivos.

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