Millones de personas alrededor del mundo ya usan ChatGPT en su día a día, pero muchas de sus funciones más útiles siguen pasando desapercibidas para quienes se limitan a hacer preguntas rápidas.

Más allá de resolver dudas, la herramienta puede convertirse en un aliado para estudiar, trabajar, tomar decisiones y hasta salir de apuros cotidianos. En Tech Bit te contamos de cinco formas en las que puedes usar ChatGPT y que quizá no conocías.

5 formas de usar ChatGPT que no conocías. Imagen: Unsplash

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5 formas de sacarle provecho a ChatGTP

Conversa con ChatGPT en voz alta

Con su modo de voz, puedes hablar con la plataforma como si fuera una conversación natural. Esto resulta especialmente útil para practicar idiomas, ensayar presentaciones o simplemente organizar ideas mientras haces otras tareas.

En un contexto donde el multitasking es la norma, esta función permite interactuar sin tener que escribir, lo que agiliza procesos y reduce fricción.

Por ejemplo, puedes pedirle que simule una entrevista de trabajo en inglés, que te haga preguntas como jurado de un proyecto o que evalúe la claridad de una exposición.

Muéstrale una imagen en lugar de explicarlo todo

Otra función poco aprovechada es la capacidad de analizar imágenes. Basta con subir una foto, captura de pantalla o documento para recibir ayuda contextualizada.

Esto puede servir desde decidir qué cocinar con lo que tienes en el refrigerador, hasta entender un recibo complicado o elegir entre distintos outfits para un evento.

También es útil para descifrar etiquetas con términos técnicos o comparar productos sin tener que describir cada detalle.

Personaliza las respuestas a tu estilo

Una de las ventajas más prácticas es que puedes ajustar cómo quieres que te responda ChatGPT. A través de instrucciones personalizadas, la herramienta puede adaptarse a tu tono, idioma o necesidades específicas.

Esto es especialmente útil si escribes constantemente, trabajas con clientes o necesitas respuestas claras y directas.

Puedes indicarle, por ejemplo, que prefieres respuestas breves en español de México, que tome en cuenta tu dieta o que explique temas complejos de forma sencilla.

5 formas de usar ChatGPT que no conocías. Imagen: OpenAI

Investiga más a fondo en menos tiempo

Cuando una búsqueda rápida no es suficiente, funciones como la investigación profunda permiten reunir, organizar y sintetizar información de múltiples fuentes.

Esto puede ayudarte a tomar decisiones más informadas, ya sea que estés planeando mudarte, comparando servicios o buscando opciones educativas.

Desde analizar el costo de vida en otra ciudad hasta comparar planes de telefonía, esta herramienta reduce el tiempo de investigación y facilita la toma de decisiones.

Crea contenido personalizado en minutos

Además de responder preguntas, ChatGPT puede ayudarte a crear imágenes, tarjetas o invitaciones personalizadas a partir de instrucciones simples.

Esto resulta útil para resolver detalles de último momento o darle un toque más personal a celebraciones y regalos.

Puedes pedir desde una tarjeta de cumpleaños con un estilo específico, hasta una invitación visual para una reunión familiar o una imagen tipo postal para un amigo.

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