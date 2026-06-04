Guadalajara.— La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que el Mundial se jugará en la cancha, se ganará en la calle y se vivirá con la gente.

Al presentar el plan de estrategias integrales rumbo a la Copa del Mundo en favor de comerciantes y vecinos de Guadalajara, explicó que son seis: Fondo Mundialista, Impulso a la Economía Local, el Mundial en tu Local, Sabores Tapatíos, Impulso Tapatío y El Mundial en tu colonia.

Comentó que la máxima fiesta del balompié no sólo se vivirá en la cancha, sino también en las calles, mercados, comercios, fonditas, tiendas de abarrotes y comunidades.

Con este plan de estrategias, el gobierno municipal impulsará el comercio local y promoverá beneficios directos para las y los tapatíos durante este evento.

La alcaldesa Delgadillo explicó que la máxima justa del futbol representa una oportunidad para generar crecimiento y derrama económica. Sin embargo, el objetivo principal es que Guadalajara se proyecte al mundo y que la visita de miles de turistas deje una huella positiva en las 11 comunidades de la ciudad.

“Que Guadalajara sea el Mundial, que los goles no sólo se metan en la cancha, sino también en los negocios, en las tienditas y en las fonditas; que los comercios sean quienes se lleven los goles y que las y los tapatíos sean quienes los anoten.

“Estamos convencidas y convencidos que si trabajamos en equipo con ustedes e impulsamos juntas y juntos estas estrategias, sin duda vamos a lograr que el Mundial se juegue en la cancha, se viva en la calle y se quede con la gente”, afirmó.

Destacó que Guadalajara contará con más de 60 actividades gratuitas, distribuidas en más de 40 espacios públicos, con el objetivo de que los visitantes nacionales e internacionales amplíen su estancia en la ciudad, incrementando así la derrama económica y los beneficios para las familias tapatías.