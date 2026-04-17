Actualmente la inteligencia artificial está en todas partes, a tal punto que es difícil distinguir entre una persona real y un sistema automatizado. En este sentido, la confianza de los usuarios se perfila como el nuevo activo crítico.

Bajo ese contexto, la empresa Tools for Humanity prepara la nueva generación de World ID, presentada durante el evento Lift Off. World ID busca consolidarse como un sistema integral de “prueba de humanidad”, una capa digital que permite verificar que detrás de cada interacción hay una persona real.

En esta nueva etapa, identificada como versión 4.0, la plataforma amplía su alcance con una aplicación que promete simplificar la gestión de identidad en múltiples servicios digitales, desde plataformas de consumo hasta entornos empresariales y sistemas basados en agentes de IA.

World ID lanza app de identidad humana contra deepfakes y reventa de boletos. Imagen: captura de pantalla

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¿Cómo funciona la app de World ID?

La estrategia de la nueva app de World ID apunta a integrar esta verificación en actividades cotidianas: desde comprar boletos hasta firmar documentos o participar en videollamadas.

En ese sentido, destacan integraciones con plataformas ampliamente utilizadas como Zoom, DocuSign, Tinder y Shopify, donde la validación de usuarios humanos busca reducir riesgos asociados a bots, fraude o suplantación de identidad.

Uno de los movimientos más relevantes se da en el terreno social y de consumo: la llegada de World ID a Tinder en Estados Unidos, tras una fase piloto en Japón. La integración permitirá identificar perfiles verificados, en un intento por elevar la seguridad y autenticidad en una de las aplicaciones de citas más grandes del mundo.

En el ámbito empresarial, la apuesta es aún más estratégica. World ID se posiciona como una capa de seguridad transversal, con capacidades de escalabilidad y gestión de sesiones que habilitan nuevos estándares en procesos críticos.

Por ejemplo, en videollamadas corporativas, a través de Zoom, se busca mitigar el riesgo de deepfakes, mientras que en firmas digitales con DocuSign se refuerza la certeza de que los acuerdos son suscritos por individuos reales.

Pero quizá el frente más interesante es el de los agentes de inteligencia artificial. Con herramientas como AgentKit, World introduce la verificación humana dentro de flujos automatizados, incorporando conceptos como supervisión "human-in-the-loop" y delegación controlada.

World ID lanza app de identidad humana contra deepfakes y reventa de boletos. Imagen: captura de pantalla

Integraciones con empresas como Okta o Vercel apuntan a crear entornos donde cada acción automatizada pueda rastrearse hasta una identidad humana verificable, incluso en contextos de comercio digital.

En paralelo, se presenta Concert Kit, una solución orientada a la industria del entretenimiento que busca resolver uno de sus problemas más persistentes: la reventa abusiva de boletos. Al permitir que los accesos sean adquiridos únicamente por humanos verificados, el sistema intenta devolver prioridad a los usuarios reales frente a los bots que dominan el mercado secundario.

Actualmente, el ecosistema World reporta más de 450 millones de usos de World ID, cerca de 39 millones de usuarios en su aplicación y más de 18 millones de humanos verificados a nivel global.

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