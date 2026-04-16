En México, el registro de líneas telefónicas arrancó el pasado mes de enero bajo los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ello con el objetivo de reducir los delitos asociados a este tipo de comunicación.

El proceso es obligatorio y tiene como fecha límite el próximo 30 de junio. Si todavía no has vinculado tu número de celular, en Techbit te decimos qué datos necesitas tener a la mano.

El registro de líneas telefónicas en México no tiene costo. Foto: Freepik

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¿Qué datos necesitas para registrar tu línea telefónica?

De acuerdo con la CRT, hasta el momento se han vinculado aproximadamente 28.3 millones de líneas telefónicas mediante un proceso que se permite hacer presencial u online, dependiendo de cada compañía operadora.

Aunque, en general, los pasos son similares y comparten requisitos como proporcionar los siguientes datos:

Nombre completo, presentando una identificación oficial vigente como INE o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de extranjeros, es importante mostrar la versión temporal del documento.

Para personas morales se necesita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Y al hacer el proceso en línea, se necesita proporcionar una prueba de vida como fotografía o video.

El registro de líneas telefónicas es gratis y debe hacerlo el mismo usuario; ninguna persona ajena puede pedir pagos a cambio de realizarlo.

Otro dato a destacar es que las personas físicas pueden dar de alta hasta 10 líneas móviles con un mismo CURP; mientras que las personas morales no tienen un límite.

La mayoría de operadores ofrecen 3 intentos para registrar la línea telefónica en sus sitios web. Foto: Pexels

¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica?

De no realizar la vinculación antes de la fecha indicada, la línea telefónica podría ser suspendida y únicamente quedará con acceso a llamadas de emergencia, así como funciones limitadas de comunicación.

El número no se borrará ni será entregado a otra persona, sino que permanecerá inhabilitado hasta que el usuario cumpla el registro.

¿Cómo vincular una línea telefónica online?

¡Toma nota! Las compañías que cuentan con su propio sitio para vincular las líneas telefónicas son:

En la mayoría de las operadoras, se ofrecen hasta 3 intentos para realizar la vinculación con éxito. Si aún así falla el proceso, la única opción es acudir a un módulo de atención a clientes para recibir orientación.

Las personas morales no tienen un límite de líneas telefónicas para registrar. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Revisa que cuentes con todos estos datos para vincular tu línea telefónica y no fallar en el intento.

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