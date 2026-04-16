TikTok y el International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) reforzaron su colaboración con autoridades y especialistas para promover entornos digitales más seguros, especialmente de cara a eventos de alto impacto, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El esfuerzo tomó forma en el encuentro “Grandes eventos, grandes responsabilidades: acciones para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el marco del Mundial 2026"”, un espacio de diálogo y capacitación que reunió a representantes del gobierno, legisladores, organizaciones civiles y expertos en seguridad digital.

El objetivo del evento fue anticipar riesgos, compartir buenas prácticas y fortalecer la protección de audiencias jóvenes en entornos digitales cada vez más complejos.

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Coordinación clave ante eventos de alto impacto

Durante la jornada inaugural, autoridades y especialistas coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre plataformas, instituciones públicas y sociedad civil. La conversación se centró en cómo eventos masivos, como el Mundo 2026, detonan una intensa actividad digital que puede aumentar la exposición de menores a distintos riesgos.

En este contexto, se discutieron acciones de prevención, el diseño de experiencias digitales más seguras y la importancia de brindar herramientas accesibles para madres, padres y tutores. También se subrayó el papel activo que deben asumir las familias en el acompañamiento de adolescentes en línea.

El primer panel abordó estas estrategias, con énfasis en la prevención y atención durante la justa deportiva. Ahí se destacó que la seguridad digital no depende de un solo actor, sino de un ecosistema colaborativo que responda a los desafíos actuales.

Panel: Acciones de prevención y combate de la violencia digital contra las niñas, adolescentes y mujeres. Foto: TikTok

Herramientas, capacitación y corresponsabilidad

El segundo panel puso el foco en la violencia digital contra niñas, adolescentes y mujeres, así como en los esfuerzos de colaboración entre el Gobierno de México, TikTok y otras plataformas para combatirla.

En este sentido, se explicó que la compañía ha fortalecido herramientas como el control parental y recursos educativos como la “Guía para madres, padres y tutores”, desarrollada junto con Fundación PAS.

Además, como parte de esta estrategia integral, se realizó una capacitación especializada dirigida a autoridades y fuerzas del orden para mejorar la prevención, detección y atención de riesgos digitales.

Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, subrayó el enfoque colaborativo: “En TikTok, nuestra prioridad número uno es la seguridad, y creemos que ésta se construye en conjunto”.

“Por eso, trabajamos de la mano con organizaciones expertas, así como con autoridades y sociedad civil, para seguir fortaleciendo herramientas, recursos y espacios de diálogo que respondan a las necesidades reales de nuestra comunidad”, expresó Rodríguez.

Por su parte, Pilar Ramírez, del ICMEC, enfatizó la urgencia de actuar de forma coordinada: “En el International Centre for Missing & Exploited Children, creemos que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y no digitales requiere una acción coordinada y sostenida”.

“Espacios como este permiten fortalecer capacidades, compartir buenas prácticas y anticipar riesgos en contextos de alta exposición a riesgos para niñas, niños y adolescentes”, señaló Ramírez.

La directiva también advirtió sobre el reto que implican los eventos masivos: “En escenarios como el Mundial 2026, con México como una de sus sedes, es fundamental trabajar junto a todos los actores de manera corresponsable para poder protegerles”.

Con esta alianza, TikTok e ICMEC buscan consolidar un modelo de colaboración que permita responder a las nuevas dinámicas digitales, donde la creatividad y el entretenimiento convivan con entornos seguros, especialmente para las generaciones más jóvenes.

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