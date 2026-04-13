En medio de crecientes cuestionamientos por la seguridad infantil en plataformas digitales, Roblox anunció una nueva estrategia: dividir a sus usuarios en cuentas según su edad para limitar contenidos y chats.

La medida, busca ofrecer experiencias más seguras y controladas para niños y adolescentes, según reporta TechCrunch. En este sentido, introducirá dos tipos de cuentas: "Roblox Kids" y "Roblox Select", asignadas automáticamente según la edad del usuario.

Los niños de entre 5 y 9 años tendrán cuentas "Kids", mientras que los usuarios de 9 a 15 años pasarán a "Select". A partir de los 16 años, los usuarios accederán a una cuenta estándar.

La diferencia no es menor: cada tipo de cuenta tendrá reglas específicas sobre qué juegos se pueden ver y con quién se puede interactuar.

Roblox lanza "Kids" y "Select" para proteger a menores de edad. Imagen: Unsplash

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Mayor control parental

Uno de los cambios más relevantes está en la comunicación.

En las cuentas "Kids", el chat estará desactivado por defecto y solo podrá habilitarse si los padres autorizan contactos específicos.

En contraste, las cuentas "Select" sí permitirán interacción, pero únicamente con usuarios de edades similares, una medida que busca reducir riesgos dentro de la plataforma.

Además, los padres podrán aprobar manualmente ciertos juegos fuera de las restricciones automáticas, lo que añade una capa extra de supervisión.

Por otro lado, los usuarios más pequeños solo tendrán acceso a juegos con clasificaciones "Minimal" o "Mild", es decir, experiencias con violencia leve o humor ligero.

Por su parte, los adolescentes en "Select" podrán ingresar a contenido "Moderado", mientras que el contenido restringido, es decir, con violencia fuerte o temas sensibles, quedará exclusivamente para mayores de 18 años.

Roblox enfrenta la presión

Este movimiento no llega en el vacío. Roblox ha estado en el ojo del huracán por temas de seguridad infantil, desde críticas públicas hasta investigaciones y demandas relacionadas con el riesgo de interacción entre menores y adultos.

En ese contexto, la compañía ha comenzado a implementar verificaciones de edad más estrictas y sistemas de moderación más robustos.

La apuesta de Roblox refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica: crear entornos digitales diferenciados por edad sin sacrificar la experiencia de usuario. Sin embargo, el desafío será lograr que estas medidas realmente funcionen en la práctica.

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