En un mercado donde la mayoría de los celulares parecen contar con una propuesta parecida, el Nothing Phone (4a) intenta hacer algo distinto con su diseño sin descuidar lo esencial en un teléfono.

La propuesta de Nothing no es nueva, pero sí cada vez más refinada. Y en esta versión la marca londinense parece buscar un equilibrio entre estética, rendimiento y precio. En Tech Bit tuvimos la oportunidad de probar el equipo por algunas semanas... Te contamos qué nos pareció.

El diseño como su mayor fortaleza

El Nothing Phone (4a) mantiene su característica estética transparente con las luces Glyph en la parte trasera, un elemento que no solo es decorativo, sino funcional para notificaciones. Además que han evolucionado de tal forma que ahora son más sutiles a la vista,

Viene en las versiones ya conocidas: blanco y negro, aunque ahora se suman otros colores como el rosa y el azul. En nuestro caso probamos el color blanco, el cual nos pareció elegante sin perder la estética "futurista".

Nothing Phone (4a): diseño original con lo esencial en un equipo. Imagen: Paloma Vega

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En mano, el equipo es bastante ligero y cómodo, aunque su construcción no necesariamente transmite una sensación “premium”. Aun así, logra diferenciarse sin esfuerzo en el mercado gracias a este apartado.

Al equipo se le ha añadido el botón físico Essential Key, el cual es configurable para facilitar el acceso rápido a funciones de inteligencia artificial con las que viene el equipo.

Potencia y autonomía

Este dispositivo está potenciado por el procesador Snapdragon 7s Gen 4 que le brinda una buena fluidez en tareas cotidianas: redes sociales, navegación, streaming y multitarea ligera.

Además, cuenta con configuraciones de 8 o 12 GB de RAM y almacenamiento de hasta 256 GB. Y con Android 16 y Nothing OS 4.1 que le brinda al equipo la potencia para soportar tareas con inteligencia artificial. Algunas funciones son:

Essential Space

Essential Search

Fondos de pantalla generativos

En cuanto a la batería el equipo responde de forma estable, sin sobrecalentamientos ni caídas notables. Para ello, cuenta con una batería de 5080 mAh con carga rápida por cable de 50 W.

Con ello, el Nothing Phone (4a) logra completar una jornada completa con uso moderado, algo que sigue siendo clave para la mayoría de los usuarios. Además, la carga rápida permite recuperar energía sin largas esperas, lo que suma puntos en la experiencia general.

¿Qué encontramos en el apartado fotográfico?

El Nothing Phone cuenta con un sensor principal de 50 MP (Samsung) que ofrece imágenes con buen nivel de detalle y colores naturales, algo esperado en su categoría.

Sin embargo, notamos algunos problemas en condiciones de poca luz ya que la calidad disminuye y el procesamiento no logra rescatar suficiente información. Pero, aunque no es su punto fuerte, pero tampoco es su mayor debilidad.

Nothing Phone (4a): diseño original con lo esencial en un equipo. Imagen: Paloma Vega

Por su parte, la cámara frontal tiene 32 MP que ayuda obtener buenas fotos para compartir en redes sociales

¿El Nothing Phone (4a) vale la pena?

El Nothing Phone (4a) no busca ser el mejor en todo, sino ofrecer una experiencia equilibrada con un diferenciador claro: el diseño.

Para quienes buscan un smartphone funcional, con buena batería y una estética distinta, es una opción interesante pues brinda lo esencial que todo usuario espera encontrar en un gama media.

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