El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), Julio León Trujillo, dio a conocer esta mañana el calendario oficial para la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina a beneficiarios de continuidad.

Este programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNBBBJ pretende disminuir la deserción escolar a nivel nacional brindando un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a las familias con al menos un hijo inscrito en secundarias públicas de México. La beca otorga 700 pesos adicionales por cada estudiante de la misma familia registrado que también curse algún grado del nivel escolar.

Los pagos que se realizarán en los próximos días corresponden al bimestre mayo-junio de 2026 y son el último depósito de este ciclo escolar que recibirán las familias, pues en julio y agosto se suspende la beca por el cierre de año académico.

Lee también Beca Rita Cetina: ¿cómo utilizar el nuevo buscador de folio?; consulta aquí la guía

Tarjeta del Banco del Bienestar para beca Rita Cetina / Foto:@BecasBenito

¿Cuándo recibirás tu depósito de la Beca Rita Cetina 2025-2026?

De acuerdo con el calendario de pagos emitido esta mañana, hoy mismo comienzan las dispersiones a las y los beneficiarios de continuación de la Beca Rita Cetina. Este lunes 1 de junio recibirán su pago aquellos derechohabientes cuyo primer apellido comience con las letras A y B.

Se tiene programado realizar los depósitos a todos los beneficiarios de manera escalonada en las próximas dos semanas y en el siguiente orden:

Martes 2 de junio: letra C

de junio: letra Miércoles 3 de junio: letras D, E y F

de junio: letras y Jueves 4 de junio: letra G

de junio: letra Viernes 5 de junio: letras H, I, J, K y L

de junio: letras y Lunes 8 de junio: letra M

de junio: letra Martes 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q

de junio: letras y Miércoles 10 de junio: letra R

de junio: letra Jueves 11 de junio: letra S

de junio: letra Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Lee también ¡Mes del orgullo 2026!; usuarios celebran el inicio de junio con colorida ola de memes en redes sociales

Los pagos se realizarán del 1 al 12 de junio de 2026. Foto: X @Julio_LeonT

Es importante recordar que los depósitos se realizan directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar otorgadas a cada familia. El recurso estará disponible en la cuenta a partir del día mencionado en el calendario, sin embargo, no es necesario acudir a retirarlo inmediatamente.

Asimismo, se puede disponer del dinero retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, pagando con la tarjeta en negocios, tiendas o establecimientos que acepten este método y/o con transferencias realizadas a través de la aplicación oficial del banco.

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

También te interesará:

¿Cómo ahuyentar cucarachas con plantas?; las 5 mejores opciones y sus cuidados

Captan a pacientes arrodillados en ventanilla del IMSS para pedir informes; instituto responde tras VIDEO viral

Registro de celulares en México; ¿A qué aplicaciones ya no podrás acceder si NO realizas tu registro?

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

ngmu