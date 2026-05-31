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El plazo para realizar el registro de celulares en México está a pocos días de concluir, y aquellos usuarios que no realicen la vinculación de su línea telefónica a su CURP, podrían enfrentarse a la suspensión de su servicio y perder el acceso a algunas aplicaciones.
Esta iniciativa nacional de identificación de líneas telefónicas tiene el objetivo de eliminar el anonimato, disminuyendo así los delitos de extorsión o fraude. Para ello, cada línea tendrá que estar asociada a los datos personales de una persona o empresa, mediante la CURP o RFC.
Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que, de acuerdo con información proporcionada por las compañías de telefonía móvil, la cantidad de líneas registradas a la CURP de su usuario alcanza los 48 millones (33%), hasta principios de mayo.
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¿A qué aplicaciones ya NO podrás acceder?
En caso de NO realizar la vinculación de tu línea celular a tu CURP, ésta se suspenderá y perderás los siguientes servicios:
- Llamadas
- Mensajes de texto SMS
- Datos móviles
Esta cancelación del servicio afectará a su vez al acceso de diversas aplicaciones de mensajería y servicios digitales, entre los que se encuentran:
- WhatsApp.
- Telegram.
- Llave MX.
- SAT Móvil.
- IMSS Digital.
- App CDMX.
- Redes sociales con contraseñas vinculadas al número celular: Facebook, Instagram o TikTok.
- Uber o DiDi, en caso de verificación.
De acuerdo con la CRT, las líneas que NO sean registradas únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia.
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La suspensión podría impedir el recibimiento de códigos de verificación por SMS, lo que entorpecería el acceso a plataformas como WhatsApp y Telegram o aplicaciones de transporte como Uber y DiDi.
Además, no se podrían llevar a cabo trámites o registros a programas sociales o cualquier tipo de herramientas gubernamentales como Llave MX, IMSS Digital, SAT Móvil y App CDMX, pues la mayoría requiere de un línea activa.
Asimismo, las aplicaciones bancarias podrían dejar de funcionar para operaciones o movimientos que requieran validación por mensaje de texto, mientras que los retiros sin tarjeta quedarían completamente inhabilitados.
Finalmente, los usuarios de telefonía móvil en México, afiliados a cualquier compañía telefónica como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Atlán, tienen hasta el próximo martes 30 de junio de 2026 para realizar el registro obligatorio de sus líneas telefónicas.
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