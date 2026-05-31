El plazo para realizar el registro de celulares en México está a pocos días de concluir, y aquellos usuarios que no realicen la vinculación de su línea telefónica a su CURP, podrían enfrentarse a la suspensión de su servicio y perder el acceso a algunas aplicaciones.

Esta iniciativa nacional de identificación de líneas telefónicas tiene el objetivo de eliminar el anonimato, disminuyendo así los delitos de extorsión o fraude. Para ello, cada línea tendrá que estar asociada a los datos personales de una persona o empresa, mediante la CURP o RFC.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que, de acuerdo con información proporcionada por las compañías de telefonía móvil, la cantidad de líneas registradas a la CURP de su usuario alcanza los 48 millones (33%), hasta principios de mayo.

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Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

¿A qué aplicaciones ya NO podrás acceder?

En caso de NO realizar la vinculación de tu línea celular a tu CURP, ésta se suspenderá y perderás los siguientes servicios:

Llamadas

Mensajes de texto SMS

Datos móviles

Esta cancelación del servicio afectará a su vez al acceso de diversas aplicaciones de mensajería y servicios digitales, entre los que se encuentran:

WhatsApp.

Telegram.

Llave MX.

SAT Móvil.

IMSS Digital.

App CDMX.

Redes sociales con contraseñas vinculadas al número celular: Facebook, Instagram o TikTok.

Uber o DiDi, en caso de verificación.

De acuerdo con la CRT, las líneas que NO sean registradas únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia.

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A partir del 9 enero de 2026, las personas que contraten o ya cuenten con una línea celular deberán registrarla con identificación oficial y CURP. Foto: EL UNIVERSAL

La suspensión podría impedir el recibimiento de códigos de verificación por SMS, lo que entorpecería el acceso a plataformas como WhatsApp y Telegram o aplicaciones de transporte como Uber y DiDi.

Además, no se podrían llevar a cabo trámites o registros a programas sociales o cualquier tipo de herramientas gubernamentales como Llave MX, IMSS Digital, SAT Móvil y App CDMX, pues la mayoría requiere de un línea activa.

Asimismo, las aplicaciones bancarias podrían dejar de funcionar para operaciones o movimientos que requieran validación por mensaje de texto, mientras que los retiros sin tarjeta quedarían completamente inhabilitados.

Finalmente, los usuarios de telefonía móvil en México, afiliados a cualquier compañía telefónica como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Atlán, tienen hasta el próximo martes 30 de junio de 2026 para realizar el registro obligatorio de sus líneas telefónicas.

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