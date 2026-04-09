En enero de 2026 comenzó el registro de las líneas telefónicas en México. Esta disposición, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), implica la vinculación del número de una persona física o moral con la CURP o RFC, ello para eliminar el anonimato con el que se cometen estafas y otros delitos.

Si embargo, no aplica aplica para todos los usuarios y Techbit te decimos quiénes son y por qué.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el registro de las líneas telefónicas a finales de 2025. Foto: Unsplash

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¿Quiénes están exentos del registro de celulares en México?

De acuerdo con el Artículo 1 de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Telefónicas Móviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los números asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o realizar llamadas a través de Internet, quedan exentos.

Pero existen otras excepciones, por ejemplo:

Líneas empresariales, como los teléfonos gubernamentales, servicios de emergencia y de atención ciudadana.

Menores de edad; en este caso, los tutores deberán realizar el proceso de vinculación.

Tabletas con planes de datos que no cuenten con una SIM para llamadas.

Usuarios con datos personales ya vinculados desde la contratación de la línea. Aquí el registro lo realizó el operador.

Fuera de los anteriores casos, el resto de usuarios debe hacer la vinculación, teniendo como fecha límite el próximo 30 de junio de 2026.

Otro dato a destacar es que, de manera frecuente, las empresas telefónicas que operan en México se encuentran enviando mensajes de recordatorio para que los usuarios registren sus números.

Aunque cada compañía tiene su propia plataforma para hacer el proceso, comúnmente estos recordatorios tienen un link.

En caso de no hacer el registro, la línea telefónica podría ser afectada. Foto: Freepik

¿Cuáles son los requisitos para vincular tu línea telefónica?

Siguiendo con la información en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos son los documentos de identidad que una persona física debe presentar ante su proveedor de servicios telefónicos para asociar su número de celular:

Credencial para votar o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso de ser extranjero, presentar la versión temporal del mismo documento.

Para las personas morales, entre las que se encuentran sociedades y empresas, es indispensable entregar los documentos anteriores y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Cabe destacar que si eres persona física y realizas el trámite en línea, tendrás 3 intentos para vincular tu número. Si el proceso falla, el sistema bloqueará el registro digital y tendrás que acudir al centro de atención a clientes de tu compañía.

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