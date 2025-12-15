Hace unos días, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el proceso para que a partir del 9 de enero de 2026 los mexicanos registren sus líneas telefónicas ante sus compañías móviles.

Esta regulación ha provocado que los usuarios tengan ciertas dudas; las más comunes son sobre qué procedimiento deberán seguir para cumplir con este trámite y si existe la posibilidad de registrar más de una línea telefónica.

Si tú también tienes las mismas interrogantes, sigue leyendo porque hoy, en Tech Bit te aclaramos la información.

Las personas morales no podrán tener más de una telefonía registrada. Foto: Pexels

¿Cuántas líneas telefónicas podrás registrar?

De acuerdo con la CRT, las operadoras de telefonía móvil como Telcel, AT&T y demás, deberán publicar en los próximos días el método que emplearán para llevar a cabo este trámite, el cual se sabe, podrá ser elaborado de manera presencial en cualquier módulo de atención al cliente o vía Internet.

Por otra parte, el artículo 10 de la CRT y publicado en el DOF, señala que las personas físicas tendrán la oportunidad de tener activas hasta 10 líneas telefónicas, aunque serán los proveedores quienes podrán limitar el número de registros de cada ciudadano.

Desafortunadamente, las personas morales y físicas que estén vinculadas a una actividad empresarial no gozarán de este beneficio, esto con el fin de no ocasionar estragos en el flujo de comunicación de la población. Ante esto, el proveedor del servicio de telefonía móvil requerirá la constancia de situación fiscal para avalar dicha circunstancia.

Asimismo, se ha estipulado que los usuarios podrán desvincular su línea telefónica si cambia de compañía móvil o su celular ha sido robado o extraviado.

Si no realizas el registro de tu línea celular, se anulará tu servicio móvil y solo podrás hacer llamadas de emergencia. Foto: Pexels

¿Cuánto tiempo tienes para realizar el registro de tu línea móvil?

De acuerdo con la CRT, los usuarios cuentan con alrededor de 129 días para cumplir con esta obligación telefónica, de lo contrario se suspenderá su servicio y solo podrán hacer llamadas de emergencia hasta que realicen su registro.

Los usuarios deberán presentar una identificación oficial vigente como INE o pasaporte y su CURP, en el caso de las personas morales el RFC, pues con estos datos se podrá elaborar el registro de las líneas telefónicas.

Recuerda que esta información estará protegida por las compañías telefónicas, por lo que presuntamente el gobierno ni ninguna otra institución o persona tendrá acceso a ella; así se estipula en la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Además, con estos datos se podrá acabar con el anonimato de quienes suelen ejercer llamadas de extorsión para amedrentar a la ciudadanía.

Recuerda que el registro de tu línea telefónica es obligatorio y no tendrá costo alguno, por lo que nadie deberá pedirte algún pago para brindarte este servicio.

