Por más que pasen los años, la música no dejará de ocupar un lugar importante en el contenido consumido por los usuarios de Internet, tanto en plataformas de streaming como en aplicaciones y en las mismas búsquedas de Google.

Para explicar este panorama, la empresa californiana ha lanzado su recuento "Google Year in Search 2025", donde se incluyen los temas más buscados del año, por ejemplo, recetas de cocina, noticias, artistas, libros, películas y mucho más, a nivel global.

Si eres aficionado de la música, entonces sigue leyendo porque hoy te presentaremos el top 10 de las letras de canciones que despertaron el interés en el mundo y que pusieron a cantar a millones de personas.

Cada año, Google lanza un recuento de búsquedas predominantes entre los usuarios. Foto: Pexels

Las 10 canciones más buscadas en Google este 2025

Una de las categorías del informe de Google es “letras de canciones”. Esta búsqueda no solo se centra en aprender o traducir una lírica, sino que también refleja el interés de los usuarios por conocer el significado y darle una interpretación a la música de sus artistas favoritos.

En el primer lugar se encuentra “DtMF” de Bad Bunny. De hecho, el puertorriqueño se encuentra dando una serie de conciertos en México como parte de su tour "Debí Tirar Más Fotos", y no ha dejado de ser escuchado en todo el año.

De manera particular, la canción "DtMF" refleja la importancia de aprovechar el tiempo con los seres queridos y abrazar la nostalgia por quienes ya no están. Otro dato curioso es que este sencillo incluso se convirtió en trend en TikTok.

El recuento de Google sigue con la canción "Tabola Bale” de Silet Open Up, tema que llamó la atención por su ritmo pegajoso y traducción al español, ya que es originario de Indonesia.

En la lista sigue “Ordinary” de Alex Warren, una canción romántica que refleja el poder de transformar lo más cotidiano en algo fuera del mundo y mágico, sobre todo cuando se está enamorado.

Y la estrella de pop Taylor Swift también cuenta con varias canciones en el ranking. Las letras de “Eldest Daughter”, “Fate of Ophelia” y “Opalite", que hacen una exploración íntima y emocional, siguen conectando profundamente con los fans.

Otros temas buscados son Mandopop “跳楼机 (Drop Tower)” de LBI y “Soda Pop” de Saja Boys, canción con la que "KPop Demon Hunters" se convirtió en un fenómeno global.

El top completo queda de la siguiente manera:

DtMF - Bad Bunny Tabola Bale - Silet Open Up Ordinary - Alex Warren Gabriela - Katseye Eldest Daughter - Taylor Swift Fate Of Ophelia - Taylor SwiftFate Of Ophelia - Taylor SwiftSearch it Opalite - Taylor Swift Father Figure - Taylor Swift 跳楼机 (Drop Tower) - LBI Soda Pop - Saja Boys (KPop Demon Hunters)

Bad Bunny lidera la lista de las canciones más buscadas en Google 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Qué otras tendencias buscaron los usuarios de Google este 2025?

Como lo mencionamos anteriormente, "Google Year in Search 2025" ofrece un panorama completo sobre los intereses de los usuarios en diferentes tópicos, ya sean informativos, de entretenimiento o servicio:

Búsquedas

Gemini India vs England Charlie Kirk Club World Cup India vs Australia

Noticias:

Charlie Kirk assassination (asesinato) Iran US Government Shutdown New Pope chosen (elección del nuevo Papa) LA Fires

Personalidades:

D4vd Kendrick Lamar Jimmy Kimmel Tyler Robinson Papa Leo XIV

Defunciones:

Charlie Kirk Ozzy Osbourne Hulk Hogan Michelle Trachtenberg Diane Keaton

Actores:

Mikey Madison Lewis Pullman Isabela Merced Song Ji Woo Kaitlyn Dever

Películas:

Anora Superman Minecraft Thunderbolts Sinners

Shows de TV:

Monster: The Ed Gein Story Squid Game 3 Adolescence Severance The Summer I Turned Pretty

Libros:

Regretting You - Colleen Hoover Onyx Storm - Rebecca Yarros Lights Out - Navessa Allen The Summer I Turned Pretty - Jenny Han The Housemaid - Freida McFadden

Videjuegos:

Arc Raiders Battlefield 6 Strands Split Fiction Clair Obscur: Expedition 33

Recetas de comida y bebida:

Hot Honey (miel picante) Marry Me Chicken (pollo "cásate conmigo") Chimichurri Chia Pudding (pudín de chía) White Chicken Chili (chilli de pollo blanco)

