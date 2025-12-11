En septiembre, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) realizó una prueba piloto para registrar las líneas telefónicas México, ello con la intención de reducir el índice delictivo por estas vías de comunicación.

La iniciativa ya fue aprobada y entrará en vigor en 2026. Luego de ser inscrita en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ha fijado la fecha en que los usuarios deberán hacer el registro sin importar la compañía telefónica que tengan contratada.

Si quieres saber cuándo y dónde realizar este proceso, sigue leyendo.

Registrar tu linea telefónica será un proceso gratuito. Foto: Unsplash

Leer también Negocios ya pueden enviar su CLABE directo por WhatsApp

¿Para qué sirve el registro de líneas telefónicas en México?

De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen.

Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito.

En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país.

Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo.

"Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares", se indica en el mismo boletín.

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México aplicará a principios de 2026. Foto: Pexels

¿A partir de cuándo debes registrar tu línea telefónica?

Siguiendo con la información del CRT, este proceso será obligatorio para todas las personas físicas y morales. Toma nota porque comenzará el próximo 9 de enero de 2026.

A partir de entonces, los usuarios contarán con 30 días hábiles para realizar el registro en Internet o de manera presencial en cualquiera de los módulos de atención al cliente de cada compañía telefónica. Los horarios de asistencia serán anunciados en las próximas semanas.

De momento, se sabe que para el registro de la línea telefónica, las personas físicas deberán presentar su INE o cualquier identificación oficial vigente y CURP; mientras que las personas morales necesitarán su RFC.

¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica?

De no cumplir con este proceso, las líneas telefónicas serán desconectadas y sólo podrán hacer hacer llamadas de emergencia.

Finalmente, debes saber que este proceso será gratis. Ninguna empresa o persona podrá pedirte dinero para llevarlo a cabo.

La @CRTGobMX aprueba y emite los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.



🔗 https://t.co/zMBglf2NVC pic.twitter.com/mUz7IbYvnE — CRTGobMX (@CRTGobMX) December 9, 2025

Leer también ¡Ojo! Estas fueron las contraseñas más usadas en 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters