Con los recientes anuncios sobre el retiro de Telefónica de México, usuarios han pensado en alternativas para cambiarse de compañía, ante la incertidumbre de no saber qué pasará exactamente con la salida de la dueña de Movistar.

Si tu eres uno de estos usuarios que busca cambiar de compañía pero sin perder tu número telefónico, en Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir para lograrlo.

Debes saber que el Instituto Federal de Telecomunicaciones respalda la portabilidad numérica: "Tú tienes derecho a una portabilidad efectiva y que la misma se realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número a su operador", señala el IFT en su portal.

Cómo cambiar de compañía telefónica con el mismo número. Imagen: Pexels

Paso a paso: cómo realizar la portabilidad numérica

De acuerdo con el IFT, puedes conservar tu número telefónico cuando decides cambiar de operador. De esta manera pueden ser usuarios de otro servicio sin tener que adquirir un número diferente.

Aunque esta implementación no es nueva, se han hecho diferentes modificaciones que permiten que el proceso sea mucho más fácil y rápido. Para ser exactos, se debe realizar en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número a su operador.

Además, este trámite no tiene ningún costo y no te lo pueden negar. Los requisitos son:

Identificación oficial (INE, CURP, o Licencia de conducir).

Un número celular vigente sin adeudos.

NIP de cuatro dígitos que se te enviará a la hora de solicitar la portabilidad.

El proceso lo puedes iniciar desde tu celular. Para ello, debes llamar o mandar un mensaje al 051. De ahí te enviarán un código de cuatro dígitos que debes anotar para poder realizar el cambio de compañía.

Cómo cambiar de compañía telefónica con el mismo número. Imagen: Unsplash

Ahora debes acudir con tu NIP y requisitos oficiales a un centro autorizado de la compañía celular a la que quieres cambiarte. Debes saber que algunas compañías te permiten realizar el trámite por llamada o en línea.

Una vez que inicies el proceso de portabilidad con la compañía de tu preferencia, deberás seguir sus indicaciones y esperar 24 horas a que termine el proceso. Para ello te darán un chip que ya cuenta con tu mismo número y solo tendrás que hacer una recarga para activarlo.

Y, aunque en este momento no suele ocurrir con celulares actuales, puede que ti equipo esté bloqueado con una sola compañía; sin embargo, puedes solicitar el desbloqueo de tu celular de forma gratuita y este proceso tampoco pueden negártelo.

