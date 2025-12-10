En internet hay viejos hábitos que se resisten a morir, incluso cuando ponen en jaque la seguridad digital de millones de personas. El uso de contraseñas débiles es uno de ellos, un problema que especialistas ven repetirse año tras año, sin importar cuánta información exista sobre sus riesgos.

ESET, compañía especializada en detección proactiva de amenazas, compara este descuido con cerrar la puerta de la casa con una traba de papel o dejar la clave de la caja fuerte pegada en un post-it. La metáfora es clara: la facilidad nunca ha sido sinónimo de seguridad. Aun así, 2025 confirma que el mundo sigue apostando por la simplicidad.

¡Ojo! Estas fueron las contraseñas más usadas en 2025. Imagen: Unsplash

NordPass y Comparitech coinciden en un dato alarmante: 123456 es, nuevamente, la contraseña más utilizada a nivel global. Y no es un caso aislado. El 25% de las mil contraseñas más usadas están compuestas únicamente por números, lo que refleja una tendencia preocupante que no discrimina edades, países ni entornos profesionales.

¿Cuáles fueron las contraseñas más usadas en México?

NordPass considero países como Brasil, Chile, Colombia y México para realizar su estudio. De estos países destacó que en todos la contraseña más usada fue 123456.

Específicamente en México, las cinco contraseñas más usadas fueron:

admin 123456 12345678 password 12345

¡Ojo! Estas fueron las contraseñas más usadas en 2025. Imagen: ESET

Lo que más llama la atención, explica Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, a través de un comunicado es que este comportamiento se repite en todas las generaciones: “Un nativo digital de 20 años adopta la misma práctica riesgosa que una persona de 70”, señala. En este sentido, 123456 aparece consistentemente en el top de contraseñas más elegidas sin importar la generación.

En América Latina, el panorama es aún más delicado. A la falta de conciencia sobre ciberseguridad se suma un incremento sostenido de amenazas digitales. Según ESET, el uso de contraseñas predecibles no solo compromete la seguridad individual, sino que contribuye a la vulnerabilidad general de la región frente a ataques de mayor escala.

Cómo crear contraseñas más seguras

Aunque el panorama parece reiterativo, la solución no es complicada. ESET recomienda usar generadores de contraseñas que produzcan claves robustas y aleatorias. Pero si el usuario prefiere crear sus propias combinaciones, estas son las buenas prácticas:

Longitud mínima de 12 caracteres, idealmente más.

Mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Evitar patrones previsibles como fechas de cumpleaños o secuencias numéricas.

Usar contraseñas distintas para cada servicio, para evitar filtraciones masivas.

La conclusión es clara: en un contexto donde los ataques son más frecuentes y sofisticados, seguir usando 123456 no es solo una mala decisión sino que también es una invitación abierta al riesgo.

