Si por alguna razón tienes que conectarte de manera recurrente a redes públicas, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente para navegar en internet estando en cafeterías o en la escuela, es importante priorizar tu seguridad.

Esto debido a que los pueden espiar las conexiones de los usuarios e interceptar los datos que se transfieren como datos bancarios, contraseñas e información valiosa.

En este sentido, es importante tomar ciertas precauciones para navegar de forma segura a través de redes wifi públicas.

Cuál es la forma segura de conectarse a una red wifi pública. Imagen: Unsplash
Cuál es la forma segura de conectarse a una red wifi pública. Imagen: Unsplash

De esta forma puedes conectarte a un red wifi pública de forma segura

De acuerdo con , algunas de las precauciones que puedes tomar para conectarte a una red wifi pública sin riesgo son:

Confirma la red antes de conectarte

Cuando uses el wifi de un café, hotel, aeropuerto o biblioteca, pregunta al personal cuál es el nombre exacto de la red. Fíjate bien en cada carácter: una variación mínima podría indicar que se trata de una red falsa creada para robar información.

Opta por redes con contraseña

Aunque entrar a una red abierta es más rápido, elegir una conexión protegida añade una barrera adicional de seguridad, ya que el cifrado ayuda a resguardar tus datos.

Evita comprar mientras estés conectado

Aun si ya lograste acceder al wifi público, limita las actividades que involucren información sensible. Las compras en línea y cualquier tipo de transacción pueden exponer tus datos bancarios.

Desactiva el acceso automático a Wi-Fi

Mantener el control de las redes a las que te conectas es clave. Por eso es mejor deshabilitar la función que permite al dispositivo enlazarse automáticamente a cualquier red cercana.

Cuál es la forma segura de conectarse a una red wifi pública. Imagen: Unsplash
Cuál es la forma segura de conectarse a una red wifi pública. Imagen: Unsplash

Cierra el wifi cuando termines

Incluso sin estar usando el dispositivo, este puede seguir enviando información. Para prevenir riesgos, apaga el wifi al finalizar tus actividades.

No realices operaciones financieras

Si estás en una red pública, evita manejar datos bancarios o información delicada. Espera a estar conectado a una red privada y confiable para hacer movimientos o consultas.

Comprueba que el sitio tenga HTTPS

Antes de navegar, revisa que la dirección web incluya “HTTPS” y el icono de candado. Estas señales indican que el sitio cuenta con medidas de seguridad básicas para proteger tu información.

Microsoft también señala que a pesar de tomar todas estas precauciones puedes llegar a tener riesgo de sufrir los peligros de la vida digital. Sin embargo, "contar con más capas y medidas de seguridad disminuye la posibilidad de vulneración".

