Spotify ha logado cautivar a millones de usuarios al permitirles crear playlist, descubrir artistas, guardar sus canciones favoritas para escucharlas sin conexión a Internet e incluso reproducir podcast.

Y por eso, constantemente lanza funciones interactivas como la “Fiesta del año”, con la que celebra su 20 aniversario y que permite descubrir datos como la primera canción a la que le diste play o tu artista más escuchado de todos los tiempos.

¿Aún no sabes cómo ver este Wrapped festivo? En Techbit te lo explicamos.

¿Cómo ver tu recuento musical "Fiesta del Año" en Spotify?

Esta experiencia funciona como una cápsula del tiempo para ver cuáles fueron tus primeros pasos musicales en Spotify. Si quieres unirte a la celebración, realiza los siguientes pasos:

Abre Spotify.

En la pantalla de inicio, pulsa el banner “La Fiesta del Año” y espera a que cargue.

Finalmente selecciona “Toca para empezar”.

Listo, ahora podrás disfrutar de datos que no conocías.

Mientras navegas por tu historia en Spotify podrás escuchar de fondo algunas de las canciones que representan tus gustos musicales. Y, al mismo tiempo, observarás datos curiosos como:

Fecha de tu primer día en Spotify.

Primera canción escuchada.

Total de canciones reproducidas.

Artistas que más has escuchado.

Y directamente puedes guardar la lista de reproducción de tus canciones más escuchadas.

Los usuarios de esta app ya han comenzaron a compartir sus resultados en redes sociales, así que no pierdas el tiempo y únete a este cumpleaños musical.

Importante: en caso de que no te aparezca el Wrapped, recuerda que todas las funciones llegan de manera gradual. Así que asegúrate de tener actualizada tu app.

Descubre tu historia en Spotify. Foto: Captura de pantalla

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¿Quiénes son los artistas más reproducidos en Spotify?

En abril de 2026, Spotify sorprendió a sus usuarios al publicar, por primera vez, los artistas, álbumes y canciones que más se han reproducido durante sus 20 años.

A continuación te presentamos los primeros 5 de cada categoría:

Artistas más escuchados de todos los tiempos

Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Álbumes más reproducidos de todos los tiempos

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Starboy de The Weeknd

÷ (Deluxe) de Ed Sheeran

SOUR de Olivia Rodrigo

After Hours de The Weeknd

Canciones más reproducidas de todos los tiempos

“Blinding Lights” de The Weeknd

“Shape of You” de Ed Sheeran

“Sweater Weather” de The Neighbourhood

“Starboy” de The Weeknd and Daft Punk

“As It Was” de Harry Styles

Spotify se ha convertido en una parte esencial dentro de la vida de millones de personas y ahora les ofrece la posibilidad de conocer su historia a través de la música.

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