Las notificaciones de tu celular son muy funcionales porque te ponen al tanto de actualizaciones pendientes, de las novedades que hay en tus apps o mensajes importantes que te han llegado.

Sin embargo, existen ocasiones en que se pueden convertir en una molestia porque te distraen o saturan tu teléfono provocando que se trabe. Por eso, en Techbit te decimos cómo desactivarlas.

¿Por qué desactivar las notificaciones de tu celular?

De acuerdo con el fabricante y proveedor de accesorios para celulares CVTI-SRVI, las notificaciones aparecen mediante dos mecanismos: push y pull.

Las primeras se distinguen por ser mensajes cortos y alertas que las aplicaciones o sitios web envían directamente al dispositivo, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, recordatorios o novedades en páginas de Internet.

Por otro lado, las notificaciones pull son las que como usuarios aceptamos recibir, así que resultan menos invasivas. Un ejemplo es cuando refrescas el feed en una red social para enterarte de las nuevas publicaciones de tus amigos.

Según información del software Avast, las notificaciones push contribuyen a que la batería del celular disminuya considerablemente, sobre todo si tienen sonido o vibración, por lo que su desactivación resulta pertinente para el ahorro de energía del dispositivo.

Además, al inhabilitarlas tendrás otros beneficios como utilizar tu celular sin distractores ni ralentizaciones, ganarás más privacidad al no recibir avisos no deseados, y tu estrés de ver la barra de notificaciones saturada disminuirá.

Procura que tu pantalla de bloqueo quede libre de notificaciones. Foto: Unsplash

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¿Cómo desactivar las notificaciones de tu móvil?

Desactivar las notificaciones de tu celular es sencillo, solo debes hacer lo siguiente:

En Android

Ingresa en Ajustes y selecciona “Notificaciones”.

Entra en “Notificaciones de aplicaciones” y desactiva las apps de las que no quieras recibir avisos.

Finalmente, accede a “Notificaciones en pantalla de bloqueo” y habilita la opción “Desactivado” para que ya no recibas notificaciones en este apartado.

En iPhone

Accede a los Ajustes y toca en “Notificaciones”.

Elige las aplicaciones de las ya no quieres recibir avisos y desactiva “Permitir notificaciones”.

Por otro lado, si lo que quieres es desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo, da clic en “Estilo de notificación” y selecciona una temporalidad, puede ser "Siempre" o "Al desbloquear".

Por otra parte, si quieres impedir que las notificaciones de páginas web de tu celular lleguen a ti, haz lo siguiente:

Abre tu navegador y da clic en el ícono de los tres puntos de la esquina superior derecha.

Enseguida, entra en “Configuración” y, posteriormente, en “Privacidad y seguridad”.

Luego, ingresa en “Configuración de sitios”.

Presiona “Notificaciones” y, finalmente, oprime “No permitir que los sitios envíen notificaciones”.

Otra alternativa para desactivar las notificaciones es habilitar los modos “No Molestar” o “Modo Descanso”, aunque toma en cuenta que no recibirás avisos de mensajes o llamadas.

Si no quieres que las notificaciones te interrumpan, activa el modo "No Molestar". Foto: Unsplash

Finalmente, establece horarios para revisar tus notificaciones y así reduces el uso innecesario del celular.

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