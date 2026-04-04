Prácticamente, todos los celulares cuentan con un código IMEI que sirve como identificador a nivel mundial. Es una especie de "huella digital" que permite bloquearlo en caso de robo o extravío.

Tras sufrir dicho tipo de percances, la primera medida de protección de los expertos en ciberseguridad es bloquear el dispositivo con este código. Pero, ¿sigue funcionando? En Techbit te lo explicamos.

Gracias al código IMEI puedes saber si un celular cuenta con reporte de robo o extravío. Foto: Unsplash

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¿Para qué sirve el código IMEI?

El International Mobile System Equipment Identity (IMEI) es un código compuesto por 15 dígitos, cuya función es identificar cada celular sin importar su sistema operativo o el tipo de tarjeta que utiliza.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), si bloqueas un teléfono con este código puede ser de gran ayuda, ya que el operador es quien lleva a cabo tal acción para evitar que una persona ajena robe la información del equipo o lo utilice con otros fines.

Así que puedes estar tranquilo: si perdiste o te robaron tu dispositivo y lo bloqueas, prácticamente ya no puede usarse.

Otra ventaja es que el bloqueo es extensivo a las redes de otros operadores en distintos países, lo que significa que el celular permanecerá inhabilitado aún cuando se encuentre en otra región.

Por otro lado, cuando se quiere comprar un teléfono de segunda mano, este código permite saber si se encuentra bloqueado y reportado por robo o extravío, garantizando una compra más segura. Este proceso se lleva a cabo en el sitio https://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei/

El registro del IMEI de un celular es gratis. Foto: Unsplash

¿Cómo registrar el IMEI de un celular?

Por lo general, las compañías telefónicas son las encargadas de registrar los dispositivos con el código IMEI; pero si por alguna razón el usuario quiere realizar el proceso, los pasos son los siguientes:

Consultar el IMEI del celular en la app Ajustes, en el manual de usuario o marcando *#06#

Con el código en la mano, el segundo paso es entrar al portal https://tramites.cdmx.gob.mx/registro-imei/public/Principal

Buscar el apartado “Registra el IMEI de tu equipo” y responder el formulario

Posteriormente, se enviará un código de confirmación para validar el procedimiento y completarlo. ¡Listo!

Para reportar o bloquear el dispositivo con el IMEI, es necesario contactar al proveedor de telefonía móvil y proporcionar tanto el número de celular como el código; en seguida, el operador hará el bloqueo y la tarjeta quedará inservible. ¿Ya conocías su función?

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