Después de los celulares, la televisión es uno de los medios de entretenimiento más importantes, sobre todo por su conexión a diversos servicios como Internet. Sin embargo, hay ocasiones en que este tipo de conexión presenta intermitencias, por ejemplo, por mal clima.

Para evitar que esto arruine tu diversión, hoy en Techbit te decimos cuántas maneras hay de conectar tu TV a la red y seguir consumiendo el contenido que más te gusta.

Reiniciar tu TV cuando no se conecta a internet puede solucionar el problema. Foto: Unsplash

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¿Por qué tu Smart TV no se conecta a Internet?

Existen varios motivos por los que la conexión entre tu televisión y el Internet no logra establecerse. Principalmente, esto puede suceder por una señal deficiente en el módem; también es posible que el router se encuentre lejos o haya paredes que producen interferencias en la señal.

La segunda causa común son las fallas en el servicio; es probable que la red de internet se haya caído, así que lo mejor es realizar una prueba desde otros dispositivos y, si no se soluciona, contactar al proveedor.

Y el tercer motivo es que el sistema de tu TV necesite una actualización; aquí conviene buscar actualizaciones pendientes en el apartado de ajustes o configuración. Además, hay televisiones que notifican al usuario cuando esta acción debe realizarse.

De acuerdo con el fabricante Samsung, la mayoría de problemas de conexión pueden solucionarse reiniciando la televisión. Pero si la falla es más grave, habrá que buscar otras alternativas para vincularla a la red.

Si tu TV no se conecta a Internet, intenta estos trucos para no perderte de tu programación favorita. Foto: Pexels

¿Cómo conectar una Smart TV a Internet?

Conexión Ethernet

Si la televisión y el router se encuentran cerca, puedes utilizar un cable Ethernet para fortalecer la conexión de internet. Esta técnica es bastante funcional, ya que ofrece una velocidad de hasta 100 Mbps, ideal para aprovechar al máximo cualquier servicio de streaming en alta definición.

Cable coaxial

Similar al método anterior, este cable facilita la conexión entre el Internet y la televisión cuando se encuentran lejos; lo único que debes hacer es conectar el cable coaxial al puerto Ethernet de la TV.

Antena WiFi en USB

Los adaptadores WiFi USB para televisores permiten vincularlos a Internet de manera inalámbrica. Esta conexión se logra conectando el adaptador a un puerto USB, lo que hará que la pantalla detecte y utilice redes inalámbricas.

Datos móviles

Otro método es usar los datos móviles; aquí sólo debes encenderlos y crear una red propia Wi-Fi/Hotspot, y después conecta tu TV. Solo considera que se consumen muchos megas, lo que podría agotar tus datos rápidamente.

Tus datos móviles pueden dotar de internet a tu TV. Foto: Freepik

¿Cómo conectar una TV antigua a Internet?

Los siguientes métodos funcionan para establecer la conexión a Internet en televisiones antiguas, aquellas que no tienen la etiqueta de Smart TV:

Chromecast

Google Chromecast es un dispositivo que se conecta al puerto HDMI de una televisión tradicional para reproducir contenido de plataformas de streaming desde otros dispositivos, como celulares o laptops.

Android TV Box

Se trata de un dispositivo Android que se conecta a la TV mediante HDMI, con el objetivo de acceder a aplicaciones de Google Play.

Fire Stick de Amazon

Amazon Fire Stick también es otro aparato que se enchufa mediante HDMI y ofrece un catálogo amplio de contenido de Amazon Prime Video, principalmente.

Apple TV

Funciona igual que Android TV Box, solo que ésta es la versión para dispositivos iOS y funciona a través de AirPlay.

Videoconsolas

Las consolas como Xbox o PlayStation permiten acceder a servicios de streaming como Netflix, HBO o YouTube en televisiones antiguas.

Si tu TV no se conecta a internet con ninguno de los métodos anteriores, tendrás que enviarla con un experto. Foto: Freepik

Como podrás ver, existen varias opciones para conectar tu televisión inteligente o antigua a Internet. Así se sencillo seguirás disfrutando tus películas y series favoritas.

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