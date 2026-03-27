“¿Quién quiere un stylus? Tienes que sacarlo, guardarlo y luego lo pierdes. Nadie quiere un stylus”.

Con esa frase, pronunciada el 9 de enero de 2007 durante la presentación del primer iPhone en California, Steve Jobs sentenció lo que parecía el final del lápiz digital. Para el fundador de Apple, el mejor apuntador del mundo son los dedos.

Casi dos décadas después, el stylus no sólo sobrevivió: evolucionó. Hoy acompaña a teléfonos, tabletas y computadoras para escribir, dibujar, firmar documentos o incluso transformar bocetos en imágenes con inteligencia artificial (IA).

Para Martín Errante, director de producto para América Latina de Motorola, el lápiz digital sigue teniendo sentido para un tipo específico de usuario.

El stylus se reinventa con IA y nuevas funciones creativas. Imagen: Unsplash

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“Nosotros creemos que para cierto segmento de consumidor el stylus pen tiene valor”, explica Errante. “Sobre todo para las personas que están acostumbradas a la escritura a mano, sabiendo que ahora, por ejemplo, la IA te puede ayudar muchísimo a tomar notas mucho más fácil, a transcribirlas y acceder a ellas”.

El ejecutivo también destaca su utilidad para el dibujo o el diseño, donde un trazo hecho a mano puede convertirse rápidamente en algo más elaborado.

Incluso en tareas que son más cotidianas, agrega el experto, el stylus puede ofrecer ventajas prácticas, por ejemplo, usarlo como una lupa para ampliar textos pequeños en pantalla sin cambiar el tamaño de la fuente del teléfono.

Hoy el mercado ofrece múltiples opciones de stylus según la marca, el dispositivo, el presupuesto o el tipo de trabajo creativo que se quiera realizar.

Apple pencil pro

El lápiz más avanzado de Apple está pensado para quienes usan el iPad como cuaderno digital o estudio creativo.

El Apple Pencil Pro añade sensores y retroalimentación háptica (tecnología que simula el sentido del tacto mediante vibraciones o movimientos) que permiten una interacción más natural con la pantalla.

Entre sus novedades destaca el gesto de apretar el lápiz, que despliega una paleta para cambiar herramientas, grosor o color sin interrumpir el flujo de trabajo. También integra un giroscopio, que permite rotarlo para controlar con precisión herramientas como pinceles o plumas.

La experiencia se completa con el puntero flotante, que muestra exactamente dónde tocará el lápiz antes de que llegue a la pantalla. De esta manera, es posible escribir y dibujar con más precisión.

Otra ventaja es que se adhiere magnéticamente al iPad para cargarse y si se extravía puede localizarse desde la app Encontrar.

El stylus se reinventa con IA y nuevas funciones creativas. Imagen: especial

Precio: $2,999

moto pen ultra

Motorola entra de lleno al terreno del stylus con el nuevo moto pen ultra, diseñado para sus propios dispositivos, como el motorola signature y el razr fold.

Ofrece sensibilidad a la presión y detección de inclinación, que permite escribir, dibujar o firmar con una sensación cercana al papel, con la precisión de un lápiz de punta ultrafina. Su latencia, menor a 5 milisegundos, permite que el trazo se vea inmediatamente.

Entre esas funciones destaca Sketch to Image, que transforma bocetos en imágenes más pulidas y permite acceder a una selección de pinceles, iniciar una nueva nota o añadirla a una ya existente. Incluye un estuche magnético con carga por USB-C.

Aunque se presentó formalmente a mediados de febrero, aún se espera la confirmación del precio oficial y la fecha de lanzamiento para México y Latinoamérica.

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Precio: 59 euros (aprox. $1,220 pesos)

S Pen para Galaxy S26 Ultra

Samsung convirtió el stylus en parte central de su serie Galaxy S Ultra, y el S Pen mantiene esa tradición.

El accesorio ofrece 4 mil 96 niveles de sensibilidad a la presión, lo que permite dibujar o escribir con trazos naturales, similares a los que haría un lápiz sobre papel. Además, no requiere carga ni emparejamiento con el dispositivo, basta con sacarlo del teléfono y comenzar a escribir.

El S Pen también integra el sistema Air Command, un menú que permite acceder rápidamente a herramientas para tomar notas, capturar ideas o editar contenido.

Su diseño incluye resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, lo que permite usarlo incluso en condiciones húmedas. Para aquellos que utilizan el teléfono como libreta o herramienta de productividad, el S Pen se ha convertido en un aliado cotidiano.

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Precio: $999

LAMY safari note+

Inspirado en una de las plumas más icónicas de la marca alemana, el LAMY safari note+ combina un diseño clásico junto con tecnología digital.

Su zona de agarre ergonómica permite largas sesiones de escritura sin fatiga, mientras que la punta suave y reemplazable reduce el ruido al escribir sobre la pantalla del iPad.

El stylus incluye detección de la palma, sensibilidad a la presión y a la inclinación, además de dos botones configurables para acceder a funciones rápidas.

A diferencia de otros modelos, incorpora capuchón para proteger la punta, clip metálico y carga por USB-C, con una batería que dura hasta 10 horas y se recarga en aproximadamente una hora.

Es compatible con múltiples modelos de iPad lanzados desde 2018 que tengan al menos iOS12.2 o versiones posteriores, lo que lo convierte en una alternativa para quienes prefieren la sensación de una pluma tradicional en formato digital.

Está disponible en cuatro diferentes colores: rojo, blanco, negro y acero, e incluye dos puntas de repuesto.

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Precio: $2,980

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