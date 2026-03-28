La inteligencia artificial (IA) está reconfigurando el sector turístico, simplificando procesos complejos para empresas y viajeros por igual. Este es un mercado con muchas opciones de vuelos y alojamientos, por lo que herramientas como asistentes virtuales marcan la diferencia entre la saturación informativa y una experiencia personalizada.

Asistentes, el nuevo filtro

Los asistentes impulsados por IA superan ya el millón de interacciones mensuales en Latinoamérica. Estos sistemas analizan preferencias, presupuestos y contextos para sugerir itinerarios en un catálogo amplio de aerolíneas y millones de hospedajes.

Pero no se limitan a la búsqueda inicial, también resuelven consultas postventa, desde cambios de reserva hasta resolución de incidencias, con tiempos de respuesta más rápidos que la atención humana tradicional.

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Potenciando al humano

La IA de soporte a clientes actúa como una capa previa que potencia a los asesores. Se encarga de recopilar los datos del usuario y transferirlos al agente humano, evitando repeticiones y reduciendo transferencias innecesarias. Esto eleva la satisfacción del cliente y amplía la capacidad operativa durante picos de demanda, como eventos masivos o contingencias.

Agentes internos empresariales

Dentro de las empresas turísticas, la IA se despliega en agentes especializados para automatizar tareas internas, según Santiago Elijovich, VP de Alianzas Estratégicas B2B2C de Despegar en México. Ellos tienen competencias de desarrollo de IA que premian soluciones que resuelven problemas complejos, acelerando la adopción.

En el futuro, modelos como los "Large Commerce Models" integrarán plataformas de e-commerce con agentes multifuncionales, creando ecosistemas donde el sitio web gestiona recomendaciones y servicios, informó Elijovich.

La IA en el turismo: del asistente al ecosistema inteligente

Beneficios y privacidad

Para el usuario final, la IA habilita "compras inteligentes", alternativas de hospedaje ante alzas de precios (hasta 10 veces más en algunos eventos), combinando destinos cercanos con vuelos óptimos. Facilita también viajes híbridos, con personalización en tiempo real.

Estos sistemas, aunque están basados en tecnologías como las de OpenAI, pueden gestionar datos internamente sin compartirlos con terceros. Despegar, por ejemplo, mantiene contratos de confidencialidad, lo cual asegura la protección de información sensible de sus clientes.

Monitoreo inteligente

En el turismo, la IA monitorea tendencias en tiempo real, propone reacomodos en caso de ser necesarios y evalúa riesgos con socios institucionales, asegurando la continuidad y el bienestar de los viajeros. De esta manera, la IA se convierte en la infraestructura invisible del sector turístico, ofreciendo eficiencia para empresas y acompañamiento inteligente para viajeros.

Con el objetivo de ofrecer experiencias satisfactorias, estos algoritmos prometen viajes más accesibles y seguros, sin dejar de lado la privacidad de los usuarios.

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