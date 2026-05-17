Hoy en día, el Internet es indispensable para trabajar, estudiar o navegar durante nuestros tiempos libres. Sin embargo, la experiencia que muchas personas tienen con sus conexiones no siempre es agradable.

Y es que en su velocidad influyen actividades como ver series y películas en streaming, jugar en línea, tomar clases virtuales o navegar en redes sociales. Asimismo, el número de dispositivos conectados puede afectar su rendimiento.

Por eso, para mejorar la experiencia de uso, primero es importante conocer tus necesidades y luego escoger el paquete de Internet, lo que incluso puede hacer la diferencia incluso en tu recibo.

La velocidad que necesitas de Internet depende de las actividades que haces. Foto: Unsplash

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¿Qué velocidad de Internet necesitas?

De acuerdo con la empresa de telecomunicaciones Totalplay, la velocidad del Internet se mide en megabits por segundo (Mbps), es decir, los datos que se mueven a través de la red y calculan la utilidad de la misma.

Para saber cuál necesitas, debes considerar las actividades que haces con tu conexión y la cantidad de personas personas que utilizan la red. Después, guíate por los siguientes parámetros:

Megabits básicos: 5 - 10 Mbps

El uso básico del Internet va de los 5 a 10 mbps y es funcional para actividades sencillas como navegar en la web, uso de redes sociales, escuchar música, ver videos y enviar correos electrónicos.

Este rango se recomienda para hogares pequeños o un máximo de 2 personas conectadas. Aunque el uso simultáneo de la red puede volverla lenta.

Megabits familiar: 100 - 300 Mbps

Dicho rango funciona para familias con varios integrantes, que navegan de manera simultánea y que conectan diversos dispositivos como celulares, computadoras, televisiones, consolas de videojuegos, etcétera.

Una velocidad baja no siempre tiene que ver con los Mbps, en algunas ocasiones depende del módem. Foto: Unsplash

Megabits para grupos

Para grupos más grandes, como espacios de trabajo o escuelas, normalmente se recomienda:

10 a 20 personas: 200 a 500 Mbps

20 a 50 personas: 500 Mbps a 1 Gbps

50+ personas: 1 Gbps o más

¿Cómo medir la velocidad del Internet?

Ahora bien, si tienes el paquete correcto pero tu conexión va lenta, existen varias opciones para medir la velocidad y descartar problemas mayores:

Entra a un tester online y realiza una prueba.

O entra a la app de tu provedor y revisa el dato de la velocidad para descarga y subida.

En ambos métodos, trata de hacer la prueba en una computadora y conéctate por cable Ethernet si puedes; desconecta temporalmente tus dispositivos; y checa la velocidad en distintos horarios.

No gastes en paquetes para mejorar tu conexión, mejor verifica la calidad de tu red a través de medios especializados. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Con una buena medición puedes saber si tu servicio es suficiente o si necesitas mejorar tu plan o red WiFi.

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