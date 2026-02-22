Más Información
Tragedia en la Liga Premier: Muere un aficionado del Celaya tras conato de bronca con barra brava del Racing de Veracruz
El futbol mexicano volvió a ensuciarse de sangre, esta vez con un incidente que terminó en tragedia en la Liga Premier MX, ya que en el duelo entre Racing de Veracruz y el Celaya, las barras bravas de ambos equipos se enfrentaron en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez y la riña dejó saldo de un aficionado muerto, reportan las autoridades locales.
Después del triunfo por 4-0 del conjunto local, en redes sociales se viralizaron una serie de videos de los conatos de bronca que derivaron en el fallecimiento del seguidor visitante.
A través de un comunicado del ayuntamiento de Boca del Río, se informó la muerte del seguidor de Celaya.
LA LIGA PREMIER ROMPE EL SILENCIO
En X, la Liga rompió el silencio y habló al respecto.
"La Liga Premier lamenta y condena enérgicamente los actos de violencia que se registraron en las inmediaciones del estadio Unidad Deportiva Hugo Sánchez, en Boca del Río, Veracruz (...) Nuestra postura es y será siempre de cero tolerancia a la violencia. La Liga Premier asume con responsabilidad el actuar con firmeza", se lee en el comunicado.
Así mismo, anunciaron que tendrán colaboración con las autoridades, una investigación interna exhaustiva y una revisión y refuerzo de protocolos para prevenir futuros hechos de violencia.
