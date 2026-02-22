El Mérida WTA 500 siembra pasión en las futuras estrellas del tenis

El Mérida WTA 500 abrió sus puertas a las futuras promesas del tenis con una actividad especial: el Kids Day.

Ochenta niños, hijos de socios del Yucatán Country Club, transformaron la cancha central en un escenario de risas y uno que otro golpe, pero también se convirtió en un lugar donde hubo aprendizaje y se echaron a volar los sueños.

La sesión matutina permitió a los pequeños practicar directamente con profesionales de élite del tenis femenil. Marie Bouzkova (checa), Tatjana Maria (alemana) y las mexicanas Ana Sofía Sánchez y Marian Gómez Pezuela Cano se turnaron para lanzar pelotas y recibir devoluciones de los pequeños participantes.

Tenistas conviven con niños en cancha central del WTA 500 Mérida / Foto: Cortesía Mérida Open

Los niños hicieron fila con paciencia, algunos logrando buenos movimientos y otros disfrutaron del simple placer de intentarlo, mientras sus familias seguían cada jugada desde las gradas.

Luis Enrique Herrera, exjugador y director del Moutatoglou Tennis Center, coordinó la dinámica. Organizó estaciones rotativas para garantizar que cada niño tuviera momentos uno a uno con las cuatro tenistas, lo que permitió que la experiencia quedará en su memoria.

Las jugadoras no escatimaron en palabras de aliento. Como la tenista tricolor Marian Gómez Pezuela Cano, quien destacó el esfuerzo y sacrificio que se tiene que poner en el tenis para logar las metas deseadas.

“Lo importante es gozar el camino sin prisas. Ser profesional implica mucho más de lo que se ve, con sacrificios y retos constantes, pero si te apasiona pasar horas en la cancha y estás dedicado, puedes llegar lejos. El tenis me ha demostrado que el trabajo te acerca a tus metas”, dijo la tenista que fue finalista de dobles junto a Varvara Lepchenko, en el Querétaro WTA 125 de 2025.

Por su parte Tatjana Maria subrayó la clave del éxito: “Disfruten cada día, sigan esforzándose y amen lo que hacen, independientemente de los resultados”.