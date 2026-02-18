Jasmine Paolini va al Merida Open WTA 500 2026 donde se perfila como una de las grandes protagonistas

La tenista Jasmine Paolini, ubicada en el puesto 8 del ranking mundial, se alista para desplegar su talento en tierras mexicanas; y es que la tenista europea será una de las figuras que robarán reflectores durante el próximo Merida Open WTA 500 2026.

Tras recibir un wild card por parte la organización del torneo, Paolini participará en el certamen que se disputará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club, y se unirá otras competidoras de la talla de Emma Navarro, campeona defensora, Paula Badosa y la mexicana Renata Zarazúa, lo que promete un nivel de tenis de élite en el sureste mexicano.

Lee también María José Alcalá celebra actuación de México en Juegos Olímpicos de Invierno

Cabe señalar que Jasmine ya sabe lo que es poner a prueba su talento en territorio mexicano. En el Abierto de Zapopan avanzó a la segunda ronda en 2022, mientras que en el Guadalajara Open Akron formó parte del cuadro principal en varias ediciones y alcanzó la tercera ronda en 2023. Esta experiencia le brinda mayor confianza para afrontar la justa yucateca.

La carrera de la italiana, quien admira a leyendas como Roger Federer y Serena Williams, destaca por dos títulos WTA en singles: Portoroz 2021 y Dubai 2024, además de varios trofeos en dobles. Su impulso en 2024 la llevó al Top 10 mundial, alcanzó finales en Roland Garros y Wimbledon, y conquistó el WTA 1000 de Dubai, para colocarse como una de las jugadoras más consistentes del circuito.

Lee también La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

Dirigida por el extenista italiano Renzo Furlan, Paolini ha perfeccionado su velocidad, consistencia y agresividad táctica, elementos que la mantienen en la élite.