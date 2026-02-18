María José Alcalá celebra la actuación de México en Juegos Olímpicos de Invierno

Apenas unas horas después de aterrizar en suelo mexicano, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, compartió un mensaje cargado de gratitud.

Con la emoción intacta tras acompañar a cinco atletas que hicieron historia en los Juegos Olímpicos de Invierno, Alcalá subrayó que frente a la adversidad, lo más valioso de la justa en tierras italianas fue la fortaleza con la que portaron el lábaro patrio en cada prueba, un legado que trasciende cualquier medalla.

"Lo voy a decir con mucha claridad: llegar a los Juegos Olímpicos ya es algo extraordinario. Debe ser un gran orgullo para México y una satisfacción que hayan tenido un buen desempeño. Uno piensa como dirigente que lo más importante son las medallas, pero no es así. Ellos demostraron al mundo que en un país en el que no tenemos nieve también se puede llegar con esfuerzo", mencionó.

La exclavadista reiteró la invitación a los jóvenes mexicanos para involucrarse en los deportes invernales y agregó que luego de lo mostrado por cada integrante, se contará con un apoyo económico para impulsar que sigan activos.

"En el tema económico, había algunos atletas que no tenían apoyo de nosotros por ser sus primeros juegos; así son las reglas. De aquí en adelante se buscará que de nuestra mano, los patrocinadores los respalden cada año. Es algo que ellos merecen".

Alcalá cerró con una reflexión para valorar el esfuerzo de los deportistas, quienes, sin contar con las mejores condiciones, luchan frente a los mejores del mundo.

"Los atletas mexicanos enfrentan circunstancias distintas. Compiten contra los mejores del planeta y ojalá las personas los conozcan, porque así comprenderán lo valioso que es tenerlos", finalizó.