Zona Sur conquista el Juego de Estrellas de la LMS 2026

La Zona Sur logró cosechar el primer triunfo en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol con un marcador de 5-3 sobre el Norte.

El juego comenzó con un gran duelo de pitcheo entre Jordan Johnson por parte del Sur y de Aliyah Binford por el Norte. Así como con la gran respuesta de ambas defensivas, que jugaron el cuadro de gran manera.

Fue hasta la tercera baja que Leannelys Zayas impulsó a Vizcarra para que la de El Águila timbrará Home por primera vez en el duelo de estrellas.

En el cuarto episodio, las sureñas aprovecharon la base por bola a Piancastelli para de ahí cosechar otras tres carreras. Un sencillo de Gasparotto llevó a Erika hasta segunda, una base por bola a Mackenzie Clark ocasionó casa llena. Higuera también se fue al colchón vía gratis y Piancastelli timbró de caballito Home.

Las norteñas respondieron en la sexta alta con un imparable de Clara Bryant para poner el marcador 4-3 e imprimirle nerviosismo al cierre de la histórica noche en León.

En la sexta baja un pasaporte a Piancastelli impulsó la quinta del sur, con la que se selló el 5-3. El último out del juego fue una gran atrapada de Makena Brocki de Bravas de León.

