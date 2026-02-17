Jazmyn Jackson es reconocida como la MVP de 2025 de la LMS

En el elegante complejo de Casa de Piedra en León, Guanajuato, la Liga Mexicana de Softbol llevó a cabo su entrega de premios a las mejores jugadoras de la temporada 2025, así como a los dirigentes de la misma.

El acto lo abrió Mauricio Martínez, dueño de Bravas de León, quien se mostró entusiasmado de ser anfitrión del primer Juego de Estrellas de la LMS en la historia.

“Es un orgullo que por primera vez en la historia del softbol mexicano estemos aquí en este lugar (León). A nivel internacional la liga se ha posicionado muy bien; tenemos jugadoras de Japón, Estados Unidos y de otros países”, compartió el directivo.

Lee También Jesús Gómez, el pateador mexicano que tiene en la mira la NFL

El primer reconocimiento fue para Megan Faraimo, elegida Pitcher del Año, luego de su destacada actuación con Diablos Rojos del México, equipo con el que selló la triple corona de pitcheo.

Jazmyn Jackson, también de Diablos, fue la estrella de la mañana. Además de ser la ofensiva del año, se llevó el MVP de la temporada 2025. Entre sus grandes momentos está haber firmado la primera triple corona de bateo en la historia de la liga.

¡La Más Valiosa de 2025! 😮‍💨



Además de ser seleccionada como la jugadora ofensiva del año, Jazmyn Jackson se llevó el premio a la MVP de 2025 tras su gran año con Diablas Rojas del México. 😈 pic.twitter.com/NMapMkrJFQ — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 17, 2026

“Es muy especial (ganar este premio). Soy muy feliz de formar parte de esta liga y estoy segura de que seguirá creciendo (la LMS)”, destacó la jardinera escarlata.

Lee También Jesús Gómez busca trascender en la NFL inspirado en sus compatriotas

Nancy Prieto, entrenadora de las Bravas de León, fue galardonada como la mejor coach del año, premio que recibió entre un mar de aplausos y ovaciones.

Nancy Prieto, coach de Bravas de León, es reconocida como la mejor entrenadora del curso 2025 en la Liga Mexicana de Softbol. 👏🏻 pic.twitter.com/KAtzhWdqQa — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 17, 2026

“Un honor recibir esto de parte de tanta gente. No hay más que agradecer: primeramente, a Dios por darme vida y salud, a mi familia, a la directiva y a mis jugadoras que me aguantan”, comentó con la voz entrecortada.

Fuera del diamante la labor también es importante y, en los premios de innovación, las Bravas de León ganaron el reconocimiento de Mercadotecnia y Experiencia, compartiendo podio con Diablas y Naranjeras de Hermosillo.

Diablas Rojas del México fueron reconocidas por su gran estrategia en redes sociales. Bravas y Sultanes también aparecieron en el podio.