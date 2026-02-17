Más Información

Jazmyn Jackson es reconocida como la MVP de 2025 de la LMS

Avala Senado se acuñen tres monedas conmemorativas del Mundial 2026

México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia antes de la Copa del Mundo

Jesús Gómez revela otra pasión además del futbol americano: “Le he ido al Puebla toda mi vida”

Liga MX: ¿Cuáles equipos ya cumplieron con la Regla de Menores en el Clausura 2026?

En el elegante complejo de Casa de Piedra en León, Guanajuato, la Liga Mexicana de Softbol llevó a cabo su entrega de premios a las mejores jugadoras de la temporada 2025, así como a los dirigentes de la misma.

El acto lo abrió Mauricio Martínez, dueño de Bravas de León, quien se mostró entusiasmado de ser anfitrión del primer Juego de Estrellas de la LMS en la historia.

“Es un orgullo que por primera vez en la historia del softbol mexicano estemos aquí en este lugar (León). A nivel internacional la liga se ha posicionado muy bien; tenemos jugadoras de Japón, Estados Unidos y de otros países”, compartió el directivo.

El primer reconocimiento fue para Megan Faraimo, elegida Pitcher del Año, luego de su destacada actuación con Diablos Rojos del México, equipo con el que selló la triple corona de pitcheo.

Jazmyn Jackson, también de Diablos, fue la estrella de la mañana. Además de ser la ofensiva del año, se llevó el MVP de la temporada 2025. Entre sus grandes momentos está haber firmado la primera triple corona de bateo en la historia de la liga.

“Es muy especial (ganar este premio). Soy muy feliz de formar parte de esta liga y estoy segura de que seguirá creciendo (la LMS)”, destacó la jardinera escarlata.

Nancy Prieto, entrenadora de las Bravas de León, fue galardonada como la mejor coach del año, premio que recibió entre un mar de aplausos y ovaciones.

“Un honor recibir esto de parte de tanta gente. No hay más que agradecer: primeramente, a Dios por darme vida y salud, a mi familia, a la directiva y a mis jugadoras que me aguantan”, comentó con la voz entrecortada.

Fuera del diamante la labor también es importante y, en los premios de innovación, las Bravas de León ganaron el reconocimiento de Mercadotecnia y Experiencia, compartiendo podio con Diablas y Naranjeras de Hermosillo.

Diablas Rojas del México fueron reconocidas por su gran estrategia en redes sociales. Bravas y Sultanes también aparecieron en el podio.

