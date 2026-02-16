Erika Piancastelli gana el primer Home Run Derby de la LMS

Erika Piancastelli pasa a la historia de la Liga Mexicana de Sóftbol, luego de convertirse en la primera campeona del Home Run Derby en el Estadio Domingo de Santana.

La italiana tuvo una activación fenomenal en la final del evento, pues sumó un total 62 cuadrangulares para superar a Rachel García, pelotera local que se quedó sin gas en la recta final de su turno.

Pese a que la jugadora de las Bravas de León lucía como la favorita al ser local y, también por haber conseguido 51 jonrones en la primera ronda, tuvo que quedarse con el sabor amargo de perder ante su gente al verse más que superada por la italiana.

Esa primera fase fue totalmente distinta para ambas peloteras. García no se cansó de volarse la barda, mientras que Piancastelli se mantuvo cauta y tuvo 22 palos de vuelta completa, más un bono, a diferencia de los seis que tuvo la estadounidense.

Curiosamente en la semifinal, Rachel tuvo 22 cuadrangulares, uno más que Erika que logró 21 para acceder a la pelea por el título.

La jugadora de El Águila de Veracruz también se llevó un premio de 20 mil pesos, el cual le fue entregado por Horacio de la Vega (Presidente de la LMB) y por Daniela Leal (Directora de la LMS).