Jesús Gómez busca trascender en la NFL inspirado en sus compatriotas

La historia de los pateadores mexicanos en la NFL no comenzó ayer.

Nombres como Efrén Herrera, Raúl Allegre y Rafael Septién, abrieron un camino que parecía improbable: Demostrar que, desde México, también podía surgir talento capaz de brillar en los equipos especiales de la Liga más exigente del mundo.

Allegre es el más laureado entre los pateadores nacidos de este lado de la frontera. El de Torreón presume dos anillos de campeón del Super Bowl, logrados como miembro de los Giants de Nueva York.

Herrera también fue monarca, con los Cowboys de Dallas.

Ese legado, tejido con campeonatos y carreras memorables, se convirtió en inspiración para nuevas generaciones.

Hoy, Jesús Gómez se suma a esa tradición. Con la mirada puesta en el Draft 2026, el joven poblano encontró confianza al saber que otros compatriotas ya dejaron huella. Para él, esos antecedentes son prueba de que la calidad mexicana no sólo compite, sino que puede trascender en el máximo escenario del futbol americano.

“Esto demuestra que sí se puede. Tener a gente como Raúl Allegre y Rafael Septién como antecedentes, muestra que somos capaces. Es un orgullo representar a mi país junto a ellos y espero lograr más que ellos. Espero que las generaciones aprendan de eso y vayan por nuestros sueños”, mencionó, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El poblano recordó —en varias ocasiones de la temporada en Estados Unidos— la presión que enfrentó y la responsabilidad única de anotar para darle los triunfos a su equipo. También explicó, a quienes desconocen, su función en el campo.

“Mi trabajo se resume en tener tres segundos para patear. Voy a tener ocho oportunidades por partido. Todo se reduce a 96 jugadas en el año. No es como otras posiciones: Tengo una posibilidad y, lo haga bien o mal, debo regresar a la banca”, finalizó el mexicano.