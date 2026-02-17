Jesús Gómez y su plan de emergencia en caso de no llegar a la NFL

En abril, la vida de Jesús Gómez entrará en un punto decisivo: Conocerá si, después de una brillante carrera universitaria en Estados Unidos, logra cumplir el sueño de llegar a la NFL. Para el joven poblano de 22 años, egresado de Ingeniería Mecánica en Arizona State, se trata de un momento crucial que marcará su futuro deportivo y personal.

Gómez compartió que, en caso de no alcanzar el profesionalismo, tiene un plan alterno: Continuar su camino en el ámbito empresarial, aprovechando los conocimientos adquiridos en las aulas.

“Al final, todo el esfuerzo dará recompensa. Hay que confiar en el trabajo. Estudié Ingeniería Mecánica y ahora curso una maestría en Administración de Proyectos. El deporte me ayudó a tener una carrera; si no logro ser profesional, puedo trabajar en una empresa. Creo que es un buen plan de emergencia”, comentó Jesús.

El poblano, quien logró adaptarse al estilo de vida estadounidense, recalcó su deseo de permanecer en ese país para poder potenciar todos los conocimientos.

“Me gustaría quedarme en Estados Unidos, por la calidad de vida. Espero hacerlos sentir orgullosos y confío en que todo el trabajo y esfuerzo dará resultado. Me gustaría poner el nombre de México en alto también fuera de lo deportivo”, expresó el pateador.

Acercándose a su gran día, Gómez agradeció a su familia por el apoyo y acompañarlo en esta etapa de la vida, que —espera— quede en la memoria como inspiración para nuevas generaciones.