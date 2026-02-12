NFL en México: Estrella de los 49ers de San Francisco se adelanta y confirma el partido en el estadio Banorte

Este miércoles, el periodista John Sutcliffe reveló que los 49ers de San Francisco jugarían en la Ciudad de México en la temporada 2026 de la NFL. Algunos aficionados aún tenían dudas si sería cierto y esperaban que la liga lo confirmara, pero este jueves, el ala cerrada de los gambusinos, George Kittle, parece haberse adelantado al anuncio oficial.

A través de una publicación en Instagram, Kittle publicó un mapa de la distancia entre la ciudad de San Francisco y la capital mexicana, con el mensaje “Another One”, lo que provocó molestia en algunos seguidores de los 49ers que interpretan el mensaje como una queja de una de las estrellas del equipo por tener que jugar en México.

Lee también Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos 2026: Horario y dónde ver EN VIVO su final de patinaje artístico

Cabe recordar que este sería el segundo partido internacional de los 49ers en la temporada 2026, ya que está confirmada su visita a Melbourne, Australia, para jugar contra los Rams de Los Ángeles.

Esta será la tercera ocasión que los 49ers jueguen un partido de temporada regular en el estadio Banorte. De hecho, la última vez que la NFL estuvo en México tuvo como al conjunto de San Francisco como uno de los protagonistas.

Lee también Sarah Schleper firma la mejor actuación mexicana en el esquí alpino femenil

Por ahora, no está revelada la fecha ni el rival al que enfrentarán los 49ers. George Kittle, sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles derecho durante la victoria en la Ronda de Comodines contra los Eagles de Filadelfia; sin embargo, se espera su regreso para el comienzo de la próxima temporada y podría jugar en México.