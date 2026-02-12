Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos 2026: Horario y dónde ver EN VIVO su final de patinaje artístico

Donovan Carrillo, el máximo referente del deporte invernal en México y una de las figuras más destacadas de Latinoamérica, vuelve a deslizarse sobre el hielo del Milano Ice Skating Arena.

El patinador tapatío está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia olímpica al disputar su segunda final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Tras colocarse entre los 24 mejores del mundo y enviar un mensaje inspirador al país sobre la importancia de perseguir los sueños.

Carrillo, quien se preparó en Canadá para este momento, buscará en el programa libre —con mayor tiempo de ejecución— consolidar su legado y seguir ganándose la admiración del planeta.

La competencia no será sencilla, pues enfrentará al estadounidense Ilia Malinin, conocido por sus saltos cuádruples; al japonés Yuma Kagiyama, campeón nacional con técnica depurada; y al francés Adam Siao Him Fa, actual monarca continental.

Más allá de esos poderosos rivales y de los favoritos al podio, Carrillo tiene un par de objetivos claros: mejorar el sitio 21 que obtuvo en su debut en Beijing 2022 y llevar lo más alto posible la bandera de México, la misma que portó con orgullo y una gran sonrisa durante la ceremonia de apertura.

"Me gusta ser parte de los deportistas que tenemos en México y que inspiran. Yo veía los Juegos Olímpicos por televisión; quiero seguir avanzando y dando lo mejor de mí. Sin importar las adversidades, debes seguir trabajando".

Donovan se clasificó en la posición 21 del programa corto con 75.56 puntos, pese a un error, y contó con el enorme apoyo de la afición mexicana, que se hará presente para verlo.

Horario y dónde ver EN VIVO su final de patinaje artístico