Jesús Gómez, el pateador mexicano que tiene en la mira la NFL

La NFL y México han tejido una historia marcada por pasión y orgullo. Aunque sólo 14 jugadores nacidos en este país han logrado llegar al máximo nivel del futbol americano, cada uno dejó huella como pionero y símbolo de perseverancia.

En 2026, esa lista podría crecer con el nombre de Jesús Gómez, pateador de 22 años, egresado de Arizona State, quien anunció su elegibilidad para el Draft, con la ilusión de convertirse en el mexicano número 15 en conquistar la Liga más poderosa del mundo.

“Es mi último año de elegibilidad, no tenía otra opción. Es ir por todo y hacerlo al máximo. Voy a agotar todas las posibilidades. No será mi culpa si no llego. Me voy a enfocar en lo que puedo controlar para cumplir el sueño de estar en la NFL”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El poblano, quien registró números extraordinarios durante la temporada colegial 2025, espera replicar el camino de Raúl Allegre o Efrén Herrera. Se prepara cada día con la meta de estar en la lista final del Combine, evento en el que prospectos universitarios son evaluados por entrenadores y cazatalentos previo al Draft.

“No puedo hacer mucho más, tengo que seguir con la preparación y las prácticas de pateo. Contar con una agencia ayuda bastante. Ahora, toca esperar la invitación al Combine, lo cual sería muy importante. Si no sucede, hay otras alternativas: Los equipos pueden venir a la escuela o puedo tener entrenamientos privados con quienes se interesen”, explicó Jesús.

Con los reflectores sobre él previo a su gran día, el próximo mes, Gómez levantó la voz y pidió mayor apoyo para disciplinas distintas al futbol, en la etapa universitaria, para ver a más jóvenes atletas mexicanos al más alto nivel en Estados Unidos.

“Hace falta respaldo. Aquí, la gente destaca desde los programas; en México, sólo se enfocan en el futbol soccer y creo que claramente no ha dado resultados en los últimos años. Ojalá eso pueda cambiar y ver a más mexicanos aquí”, finalizó.