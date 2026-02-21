Los cruces del Mérida Open WTA 500 2026 quedaron definidos tras el sorteo del Draw del torneo en el Yucatán Country Club, donde uno de los posibles duelos que se odian dar es el de la mexicana Renata Zarazúa, ante la italiana Jasmine Paolini.

Pero antes, si la raqueta tricolor quiere medir su talento ante la número 8 del ranking de la WTA, deberá imponerse en su primer duelo a la estadounidense Sloane Stephens.

Paolini, mejor sembrada del torneo, quien llegó al certamen tras recibir el wild card para participar tendrá 'bye' en la primera ronda, por lo que tendría que esperar a duelo entre Zarazúa y Stephens para conocer a su primera rival.

"Estoy muy agradecida de poder jugar aquí, gracias al director del evento por darme el wild card y estoy muy emocionada por participar en este torneo. Mérida tiene un maravilloso Country Club y espero jugar un buen nivel de tenis", sentenció Paolini, quien luce como la favorita del certamen.

La número 8 del ranking de la WTA, Jasmine Paolini, se siente complacida de poder participar en el Mérida Open 2026 🇮🇹🎾



"Es un lugar maravilloso y estoy muy emocionada de jugar en este torneo y espero jugar un buen nivel de tenis" pic.twitter.com/XIWGvWCvV2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 22, 2026

"Competir en México significa muchísimo, es uno de los motivos por los que sigo jugando y definitivamente aquí en Mérida que el año pasado no pude jugar singles", dijo la tricolor Renata Zarazúa, quien fue una de las más ovacionadas durante el sorteo.

La ceremonia contó la presencia de los directivos Gustavo Santascoy García, director del evento quien esperaba gran torneo para que se repita por muchos años.

"Hoy volvemos con una segunda edición del torneo WTA 500, asi que agradecer a todas la jugadoras que nos acompañan el dia de hoy por que ellas hacen el evento especial" dijo Santoscoy García, ante la mirada de jugadoras como Katie Boulter, Camila Osorio y Zeynep Sönmez, entre otras.

Se definen los cruces 🎾



Mariana Alves ,supervisora de la WTA para el Mérida Open 2026, encabeza el sorteo del Draw del torneo desde el Yucatán Country Club pic.twitter.com/q9tcFvyTTa — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 22, 2026

¿Como quedo definido el Draw del Mérida Open WTA 500 2026?