Los cruces del Mérida Open WTA 500 2026 quedaron definidos tras el sorteo del Draw del torneo en el Yucatán Country Club, donde uno de los posibles duelos que se odian dar es el de la mexicana Renata Zarazúa, ante la italiana Jasmine Paolini.
Pero antes, si la raqueta tricolor quiere medir su talento ante la número 8 del ranking de la WTA, deberá imponerse en su primer duelo a la estadounidense Sloane Stephens.
Paolini, mejor sembrada del torneo, quien llegó al certamen tras recibir el wild card para participar tendrá 'bye' en la primera ronda, por lo que tendría que esperar a duelo entre Zarazúa y Stephens para conocer a su primera rival.
"Estoy muy agradecida de poder jugar aquí, gracias al director del evento por darme el wild card y estoy muy emocionada por participar en este torneo. Mérida tiene un maravilloso Country Club y espero jugar un buen nivel de tenis", sentenció Paolini, quien luce como la favorita del certamen.
"Competir en México significa muchísimo, es uno de los motivos por los que sigo jugando y definitivamente aquí en Mérida que el año pasado no pude jugar singles", dijo la tricolor Renata Zarazúa, quien fue una de las más ovacionadas durante el sorteo.
La ceremonia contó la presencia de los directivos Gustavo Santascoy García, director del evento quien esperaba gran torneo para que se repita por muchos años.
"Hoy volvemos con una segunda edición del torneo WTA 500, asi que agradecer a todas la jugadoras que nos acompañan el dia de hoy por que ellas hacen el evento especial" dijo Santoscoy García, ante la mirada de jugadoras como Katie Boulter, Camila Osorio y Zeynep Sönmez, entre otras.
¿Como quedo definido el Draw del Mérida Open WTA 500 2026?
- Jasmine Paolini vs Bye
- Sloane Stephens vs Renata Zarazúa
- Katie Boulter vs Beatriz Haddad Maia
- Camila Osorio vs Janice Tjen
- Ann Li vs Bye
- Qualifier vs Zeynep Sönmez
- Cristina Bucsa vs Donna Vekic
- Marina Stakusic vs Dayana Yastremska
- Jessica Bouzas vs Qualifier
- Magdalena Frech vs Qualifier
- Emiliana Arango vs Anastasia Potapova
- Bye vs Marie Bouzkova
- Magdalena Linette vs Tatjana Maria
- Qualifier vs Yulia Putintseva
- Qualifier vs Qualifier
- Bye vs Emma Navarro
