Abierto Mexicano de Tenis define su cuadro principal; Zverev y Alex de Miñaur llegan a Acapulco

Más Información
El Abierto Mexicano de Tenis definió a su cuadro principal, donde dos tenistas en el Top 10 del ránking de la ATP verán acción en el torneo que —desde el 2001— se celebra en Acapulco: el alemán Alexander Zverev (4) y el australiano Alex de Miñaur (6).
Mientras que De Miñaur deberá esperar para conocer a su rival, Zverev se enfrentará al francés Corentin Moutet (34) en la primera ronda de la competición.
Por la parte de los tenistas mexicanos, Rodrigo Pacheco —quien recibió una wild card para formar parte del torneo ATP 500— vivirá un duro reto ante el italiano Flavio Cobolli (20).
Para el director del Abierto Mexicano de Tenis, Álvaro Falla, los competidores nacionales “necesitan oportunidades como ésta. […] Hay talento. Siempre es creer en ser capaces de lograr una buena fórmula para este tipo de cuadros”.
Sin la presencia de Lorenzo Musetti (5) y Ben Shelton (9) porque sufrieron lesiones y decidieron priorizar su rehabilitación para el “Double Sunshine” de Indian Wells y Miami, la élite del “deporte blanco” empezará su camino en territorio mexicano a partir del próximo lunes, 23 de febrero, bajo el caluroso sol de la Arena GNP Seguros.
Lee también Kamila Sellier sufre cortada encima del ojo; sale herida de los Juegos Olímpicos de Invierno
Así quedó definido el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis
Ronda de 32:
- Alexander Zverev vs Corentin Moutet
- Tristan Schoolkate vs Miomir Kecmanović
- Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
- Rafael Jodar vs Cameron Norrie
- Casper Ruud vs Qualifier
- Adrian Mannarino vs Eliot Spizziri
- James Duckworth vs Dalibor Svrcina
- Rodrigo Pacheco vs Flavio Cobolli
- Frances Tiafoe vs Nuno Borges
- Adam Walton vs Aleksander Kovacevic
- Sebastian Korda vs Mattia Bellucci
- Daniel Altmaier vs Alejandro Davidovich Fokina
- Valentin Vacherot vs Qualifier
- Damir Dzumhur vs Gael Monfils
- Brandon Nakashima vs Qualifier
- Alex de Miñaur vs Qualifier
Noticias según tus intereses
[Publicidad]