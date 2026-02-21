Abierto Mexicano de Tenis define su cuadro principal; Zverev y Alex de Miñaur llegan a Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis definió a su cuadro principal, donde dos tenistas en el Top 10 del ránking de la ATP verán acción en el torneo que —desde el 2001— se celebra en Acapulco: el alemán Alexander Zverev (4) y el australiano Alex de Miñaur (6).

Mientras que De Miñaur deberá esperar para conocer a su rival, Zverev se enfrentará al francés Corentin Moutet (34) en la primera ronda de la competición.

Por la parte de los tenistas mexicanos, Rodrigo Pacheco —quien recibió una wild card para formar parte del torneo ATP 500— vivirá un duro reto ante el italiano Flavio Cobolli (20).

Para el director del Abierto Mexicano de Tenis, Álvaro Falla, los competidores nacionales “necesitan oportunidades como ésta. […] Hay talento. Siempre es creer en ser capaces de lograr una buena fórmula para este tipo de cuadros”.

Sin la presencia de Lorenzo Musetti (5) y Ben Shelton (9) porque sufrieron lesiones y decidieron priorizar su rehabilitación para el “Double Sunshine” de Indian Wells y Miami, la élite del “deporte blanco” empezará su camino en territorio mexicano a partir del próximo lunes, 23 de febrero, bajo el caluroso sol de la Arena GNP Seguros.

El tenista alemán nos revela que es su gran sueño para 2025. Esta semana buscará el título en Acapulco. (25/02/2025) Foto: Miguel Flores Pineda / El Universal

Así quedó definido el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis

Ronda de 32: