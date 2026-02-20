Abierto Mexicano de Tenis 2026: Caliente.mx prepara experiencia premium para sus usuarios y los aficionados del tenis

Desde el lunes 23 al sábado 28 de febrero, Acapulco vuelve a colocarse en el centro del mapa deportivo internacional con la celebración del Abierto Mexicano de Tenis, torneo categoría ATP 500 que este año celebra su edición número 33 en la Arena GNP Seguros.

Considerado el evento de tenis más importante de América Latina, Caliente.mx mantiene su presencia dentro del torneo que reunirá a 32 jugadores en singles y 16 parejas en dobles, con una bolsa de premios de 2,469,450 dólares.

Durante el evento, la casa de apuestas tendrá presencia en todas las canchas y un espacio de hospitality propio, experiencia pensada como un punto de pausa entre partidos. Este lugar fue diseñado para que nuevos clientes y activos puedan, además, seguir otros eventos deportivos en vivo, disfrutar del ambiente con bebidas y relajarse mientras el torneo marca el ritmo de la jornada.

Además, habrá acompañamiento para quienes quieran conocer mejor la app y entender de forma práctica cómo hoy se puede seguir el deporte en tiempo real desde el entorno digital.

Para esta edición, el cartel deportivo destaca por la presencia de cuatro jugadores del Top 10 del ranking ATP, además de figuras consolidadas del circuito que garantizan duelos de alto nivel desde las primeras rondas.

Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Cortesía

Jugadores confirmados para el Abierto Mexicano de Tenis

Alexander Zverev (3)

Alex de Miñaur (6)

Casper Ruud (13)

Alejandro Davidovich Fokina (14)

Flavio Cobolli (22)

Cameron Norrie (27)

Brandon Nakashima (30)

Valentin Vacherot (31)

Frances Tiafoe (34)

El torneo contará además con la presencia del argentino Juan Martín del Potro como embajador, campeón en Acapulco en 2018 y una de las figuras más queridas por la afición mexicana.

El Abierto Mexicano de Tenis representa un motor clave para la actividad turística y económica de Guerrero, consolidando a Acapulco como un destino líder en eventos de talla internacional y atraer visitantes nacionales e internacionales durante una de las semanas de mayor ocupación del año.

