Entre lluvias, ciclones y pandemia; así creció el Abierto de Los Cabos para consolidarse en el calendario de la ATP

Los Cabos.— Si bien, todavía no tiene la misma magnitud que el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo ha crecido con el paso de los años. Hoy, no solamente presume la participación de figuras como el ruso Andrey Rublev, sino también una identidad propia en el calendario de la ATP.

“Tiene una energía sumamente especial. No es la magnitud, ni lo grande que es Acapulco. Esto es un poco más pequeño, pero picoso”, aseveró el director José Antonio Geoffrey Fernández, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Desde la primera vez que se celebró (2016), el torneo no solamente ha apostado por el talento de figuras internacionales, sino también por el mexicano. En esta novena edición, el certamen vivió un suceso histórico: Los nombres de cuatro competidores nacionales protagonizaron un cuadro principal de singles, hecho que no sucedía desde hace 30 años.

“Los Cabos tiene una energía única. Tiene un ambiente completamente distinto, en el sentido de que la gente hace mucho al evento”, explicó.

Sin embargo, el camino también ha estado acompañado por obstáculos: “El primer año, en el primer día, nos llovió. Y no pudimos llevar a cabo la primera edición. Se aplazó. El segundo año, a horas de abrir, nos cayó un ciclón y se llevó todo el techo del área comercial. Y para 2020, llegó el Covid-19”. Fernanda Dávalos / Enviada