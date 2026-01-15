Roger Federer encuentra similitudes entre él y Carlos Alcaraz

El suizo Roger Federer, veinte veces campeón de Grand Slam, seis de ellas en Australia, regresó a Melbourne para formar parte de los actos previos del evento de la presente edición y dio un repaso a la situación actual en el circuito, en especial a la rivalidad entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, que si logra el éxito en este torneo se convertirá en el más joven en acaparar los cuatro 'majors' en alguna ocasión.

"Sería una locura que lo lograra tan pronto", dijo Federer de Alcaraz del que ensalzó su "mentalidad" y ambición.

"Es increíble la rivalidad que tienen Carlos y Jannik. Juegan un gran tenis y en la final de Roland Garros quedó como uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se paró para ver ese partido y es estupendo que el tenis genere eso", analizó el helvético en rueda de prensa.

¿Por qué Federer se ve reflejado en Alcaraz?

"Los dos han progresado mucho de manera impresionante en los últimos años y espero que no tengan lesiones", confió Federer que considera que la forma de jugar del español se asemeja más a la que él demostró en su época.

"Cuando veo a Alcaraz me da la sensación que hay más similitudes conmigo, en lo que haría, en subir a la red, en lo ofensivo o defensivo. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera y me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz", destacó el ganador de veinte Grand Slam.

En el caso de Jannik Sinner, el helvético cree que si hubiera jugado contra él, la situación hubiera sido similar a la que vivió el búlgaro Grigor Dimitrov, con el que siempre se le ha comparado, en el pasado Wimbledon.

"Cuando vi jugar a Dimitrov con Sinner en Wimbledon imaginé como hubiera sido en mi caso. Sinner juega de manera muy diferente a la mía y cuando veo a Carlos, veo más similitudes conmigo y más identificado", insistió.

Federer destacó las grandes sensaciones que revivió al llegar a Melbourne porque no pudo despedirse del Abierto de Australia "como hubiera querido. Tengo grandes recuerdos y es uno de mis preferidos", dijo.

El suizo, ganador seis veces en el Melbourne Park, destacó también el nivel del joven brasileño Joao Fonseca. "Espero que no se conforme con ser el tercero en la carrera de Alcaraz y Sinner y que su aspiración sea la de ser el mejor. Debe afrontar cada torneo con la idea de ganarlo. Tiene algo especial y una gran potencia. Necesita algo de tiempo para mejorar y saber cuando cambiar el ritmo y después no tendrá límites", añadió.

Roger Federer reconoció que en cierto sentido, "la retirada fue un alivio. Con las lesiones y jugaba cada vez menos, fue más sencillo. Tuve tiempo para asimilarlo", destacó.