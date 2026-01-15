MEMES reaccionan al sorpresivo triunfo de Pumas sobre Tigres

El Tigres contra Pumas, se colocó como uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2 del Clausura 2026, ya que los partidos entre ambas instituciones suele tener grandes momentos y esta vez no fue la excepción.

Los capitalinos llegan no llegaban a este duelo con la etiqueta de favoritos, ya que el empate de 1-1 frente al Querétaro en la fecha pasada generó dudas sobre lo qué podrían hacer frente al vigente subcampeón del futbol mexicano.

Ante todo pronóstico, el equipo dirigido por Efraín Juárez se encargó de dar una gran sorpresa al vencer 0-1 al cuadro de Nuevo León. Robert Morales encontró la anotación del triunfo al minuto 23 de la primera parte, y a partir de ese momento se encargaron de defender ese resultado hasta el último minuto.

Pumas sufrió bastante luego de su anotación, pero Keylor Navas se erigió como la gran figura sel encuentro, ya que sus atajadas fueron clave para evitar el gol del cuadro local y así ayudar al club de la UNAM para sumar tres puntos.

De esta forma, los del Pedregal llegaron a cuatro unidades y así colocarse en el tercer lugar de la clasificación del Clausura 2026.

Los mejores MEMES de la victoria de Pumas sobre Tigres

Siuuuuu

Por fin los pumas sacan 3 puntos de la casa de papá tigres!

Tigres 0-1 Pumas!

Se acabó la mala racha en el volcán!

pic.twitter.com/HBjXeQKZ3A — Mael (@Jc_Rossonero) January 15, 2026

Pumas sorprende a Tigres en El Volcán. pic.twitter.com/3vqZbaj5bu — futbol mx paint (@futbolmxpaint) January 15, 2026

Cuando estás cenando a gusto con tu abuela y te acuerdas que apostaste las escrituras de su casa a que perdían los Pumas contra los Tigres, y ya te quedaste sin herencia.



pic.twitter.com/Gz1pvuoZWk — Goyito (@ElG0yit0) January 15, 2026

-Robert Morales es buenisimo



-Estafamos al Toluca



-César Garza el Pedri Mexicano



-Carrasquilla el mejor jugador de la liga



-Pumas rompió la primera maldición del torneo ganándole a tigres en el volcán



GANÓ PUMAS, BÁILALE MI GOYO CHINGADA MADREpic.twitter.com/7PTPAQNLy8 — PUMAS MATÓ AL FUTBOL Y NOSOTROS LO ENTERRAMOS (@poderapontic) January 15, 2026

El hijo de Efraín Juárez llegando hoy a la escuela después de que Pumas rompió la racha histórica de 12 años sin ganarle a Tigres en el Volcán. pic.twitter.com/J37kpyJFkL — Borrachito 🥃 (@B0RRACHIT0) January 15, 2026

El hijo de Efraín Juárez llegando mañana a la escuela: pic.twitter.com/TOxDjf8qmJ — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 15, 2026

El hijo de Efraín Juárez hoy llegando a la escuela pic.twitter.com/Yk0oGUBbFk — Pujol (@tacodepastore) January 15, 2026