MEMES reaccionan al sorpresivo triunfo de Pumas sobre Tigres

El Tigres contra Pumas, se colocó como uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2 del Clausura 2026, ya que los partidos entre ambas instituciones suele tener grandes momentos y esta vez no fue la excepción.
Los capitalinos llegan no llegaban a este duelo con la etiqueta de favoritos, ya que el empate de 1-1 frente al Querétaro en la fecha pasada generó dudas sobre lo qué podrían hacer frente al vigente subcampeón del futbol mexicano.
Ante todo pronóstico, el equipo dirigido por Efraín Juárez se encargó de dar una gran sorpresa al vencer 0-1 al cuadro de Nuevo León. Robert Morales encontró la anotación del triunfo al minuto 23 de la primera parte, y a partir de ese momento se encargaron de defender ese resultado hasta el último minuto.
Pumas sufrió bastante luego de su anotación, pero Keylor Navas se erigió como la gran figura sel encuentro, ya que sus atajadas fueron clave para evitar el gol del cuadro local y así ayudar al club de la UNAM para sumar tres puntos.
De esta forma, los del Pedregal llegaron a cuatro unidades y así colocarse en el tercer lugar de la clasificación del Clausura 2026.
