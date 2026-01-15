Más Información

Liga MX: Así marcha la tabla general tras la Jornada 2 del Clausura 2026

Liga MX: Así marcha la tabla general tras la Jornada 2 del Clausura 2026

Nadadores con fructífero campamento en CNAR

Nadadores con fructífero campamento en CNAR

NBA: Spurs quiere demostrar que va en serio 

NBA: Spurs quiere demostrar que va en serio 

Resultado: Pumas sorprende y derrota a Tigres en el Volcán con gol de Robert Morales

Resultado: Pumas sorprende y derrota a Tigres en el Volcán con gol de Robert Morales

Memes del América vs San Luis: la caída azulcrema desata risas en redes

Memes del América vs San Luis: la caída azulcrema desata risas en redes

Este miércoles por la noche llegó a su fin donde se registraron un total de 21 goles en los nueve partidos de esta fecha. El partido de Toluca vs Santos (3-1) fue el de más goles, con cuatro.

Las acciones de la primera doble fecha del torneo arrancaron con la victoria del Puebla sobre Mazatlán (2-1). Rayados de Monterrey se impuso al Necaxa (0-2) en su visita a Aguascalientes; Pachuca válido su localía al derrotar (2-1) al León.

La actividad del martes la cerraron los Bravos de Juárez y las Chivas. El Rebaño viajó hasta la frontera del país para conseguir su segunda victoria del torneo (0-1), aunque tuvieron que esperar hasta los últimos minutos del encuentro para romper el cerrojo defensivo, todo gracias a la anotación de Yael Padilla.

Lee también:

Cruz Azul recibió al Atlas en su nueva casa para abrir la agenda del miércoles, los celestes consiguieron los tres puntos al vencer 2-1 a los rojinegros. Querétaro cayó 1-2 ante Xolos como local.

La primera sorpresa de la Jornada 2 se registró en el América frente Atlético de San Luis, donde el cuadro de Coapa cayó 0-2 frente los potosinos. Los azulcremas siguen sin sumar una victoria en el torneo y el arranque del mismo preocupa a su afición.

Pumas se encargó de dar un gran golpe sobre la mesa, luego de vencer por la mínima al subcampeón Tigres en el Estadio Universitario, cancha en la que los auriazules no lograban ganar desde 2014.

Toluca derrotó 3-1 a Santos para finalizar la actividad de la segunda fecha del campeonato, y así mantenerse líderes de la competición con seis puntos, las mismas unidades que posee Chivas, pero la diferencia de goles los coloca por encima de los rojiblancos.

Lee también:

Querétaro, América, Mazatlán y Santos Laguna son los equipos que no han logrado una victoria en las primeras dos fechas. Sin embargo, los Cañoneros y Laguneros son los únicos clubes sin puntos.

Tabla del Clausura 2026 tras la Jornada 2

Tabla general del torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras Jornada 2 / Foto: Especial
Tabla general del torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras Jornada 2 / Foto: Especial

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS