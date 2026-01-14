Liga MX: Cruz Azul vence a Atlas en Puebla y los memes no perdonan

Cruz Azul recuperó la sonrisa en el Clausura 2026 con un triunfo sólido (2-0) sobre Atlas en Puebla.

Los celestes aprovecharon las facilidades defensivas del rival y, con anotaciones de Gabriel Fernández y José Paradela, sumaron sus primeros tres puntos del torneo.

Lee también Estadio de la Liga MX deja atrás su historia y cambia de nombre en pleno Clausura 2026

El planteamiento de Nicolás Larcamón fue claro: presión alta y velocidad en las transiciones. Atlas nunca encontró respuesta y terminó cediendo espacios que Cruz Azul capitalizó con eficacia.

La victoria fue celebrada con euforia por los aficionados presentes en el estadio y replicada en redes sociales, donde los seguidores compartieron memes y mensajes de apoyo.

Lee también Uruguay confirmó sede mexicana para concentrarse durante la Copa del Mundo 2026

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE CRUZ AZUL

FOTO: MEMES AZUL

FOTO: MEMES AZUL

FOTO: MEMES AZUL

FOTO: MEMES AZUL

FOTO: MEMES AZUL

FOTO: MEMES AZUL