Liga MX: Cruz Azul vence a Atlas en Puebla y los memes no perdonan

Más Información
Cruz Azul recuperó la sonrisa en el Clausura 2026 con un triunfo sólido (2-0) sobre Atlas en Puebla.
Los celestes aprovecharon las facilidades defensivas del rival y, con anotaciones de Gabriel Fernández y José Paradela, sumaron sus primeros tres puntos del torneo.
Lee también Estadio de la Liga MX deja atrás su historia y cambia de nombre en pleno Clausura 2026
El planteamiento de Nicolás Larcamón fue claro: presión alta y velocidad en las transiciones. Atlas nunca encontró respuesta y terminó cediendo espacios que Cruz Azul capitalizó con eficacia.
La victoria fue celebrada con euforia por los aficionados presentes en el estadio y replicada en redes sociales, donde los seguidores compartieron memes y mensajes de apoyo.
Lee también Uruguay confirmó sede mexicana para concentrarse durante la Copa del Mundo 2026
LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE CRUZ AZUL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]