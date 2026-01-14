Uruguay confirmó sede mexicana para concentrarse durante la Copa del Mundo 2026

Este miércoles, la Selección de Uruguay confirmó que su base operativa durante la Copa del Mundo 2026 será en Playa del Carmen, México.

El pasado lunes el equipo charrúa informó el lunes que la sede mexicana era su opción número 1 para establecerse durante el próximo Mundial, pero necesitaban la aprobación de la FIFA.

Las otras ciudades que habían manejado como alternativas eran: como segunda opción Tampa, tercera Atlanta, cuarta Boca Ratón (Florida) y quinta Austin.

“Tras el análisis integral, Playa del Carmen es la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste”, explicaron los uruguayos.

¿Por qué Uruguay eligió Playa del Carmen?

Infraestructura integrada: alojamiento, campos de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo en un mismo complejo, eliminando traslados diarios que en otras sedes podían superar los 40 minutos.

Alojamiento exclusivo: módulos independientes con capacidad y distribución similares a las del Complejo Celeste, favoreciendo la privacidad y la dinámica interna del grupo.

Espacios abiertos y zonas verdes: un entorno especialmente valorado para una convivencia prolongada, priorizando el bienestar general de la delegación frente a opciones urbanas más cerradas.

